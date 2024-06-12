В Steam вышла демка Neko Odyssey - игра про фотографирование котиков

Neko Odyssey: Игра для Любителей Кошек, Которую Вы Не Можете Пропустить! Это немного необычная игра в жанре Казуального приключения, где основной геймплей связан с фотографированием кошек. Пиксельная графика в 3D-окружении создает очаровательную атмосферу, напоминающую японскую анимацию.

В игре вам предстоит искать кошек в различных местах по всему городу и делать фотографии, которые затем можно загрузить в социальные сети (внутри игры). Каждое фото, которое вы загружаете, будет набирать лайки от пользователей сети. С набором большего количества лайков вы становитесь более известными, и ваши подписчики могут предложить советы по поиску новых и разнообразных поз кошек.

Во время фотосессий с кошками некоторые из них могут потребовать установить с ними связь, прежде чем разрешить сделать им фотографии. Также вы столкнетесь с определенными событиями, которые помогут вам найти новые фото-возможности.

Помимо фотографирования кошек и их публикации в социальных сетях, игра предлагает основной сюжет, в рамках которого вы раскроете тайны города, опираясь на информацию, которую вы зафиксировали в ваших фотографиях кошек. Вас ожидает волнение, милая мимика и вдохновение, вдоль с приключениями в этой игре.