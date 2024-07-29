Представлены новые концепт-арты стильного платформера Neva от авторов GRIS

Испанская студия Nomada Studio, подарившая нам незабываемый опыт с игрой GRIS, готовит для нас новый стильный платформер Neva. Сегодня авторы представили несколько концепт-артов из предстоящего приключения

В центре сюжета окажется девочка Альба и ее верный спутник – волчонок. Вместе они отправятся в путешествие по умирающему миру, полному красоты и загадок.

Анонс Neva состоялся в прошлом году и на закрытых презентациях журналисты уже смогли оценить геймплей и остались в восторге. По их словам, Neva – это эволюция GRIS с более динамичными сражениями и не менее потрясающей визуальной составляющей.

Релиз долгожданной игры ожидается до конца этого года на PlayStation 5, Xbox Series S|X и PC.