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Neva 15.10.2024
Адвенчура, Логические, Платформер
6.8 40 оценок

Разработчики считают, что игроки неправильно поняли концовку Neva

butcher69
Новости

Студия Nomada заявила, что многие игроки неверно интерпретировали концовку Neva. В интервью Game Reactor сооснователь Роджер Мендоза отметил, что люди увидели в финале темы жизненного цикла, но это не соответствовало изначальной задумке авторов.

По словам Мендозы, Neva затрагивает вопросы материнства и новой жизни, поэтому такая трактовка тоже имеет смысл, но студия имела в виду другое.

Neva вышла в 2024 году на PC, Switch, PlayStation и Xbox. Это платформер о девушке Альбе и её волчонке, сражающихся с тёмными силами.

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Комментарии: 3
Ваш комментарий
opexdisturbed

Если многие интерпретировали не так, как ты планировал, значит ты хреновый интерпретатор

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Владислав Якимов

Может ты хреновый комментатор 🤔

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opexdisturbed Владислав Якимов

Может. Идеальных людей не бывает.

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