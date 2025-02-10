Разработчики считают, что игроки неправильно поняли концовку Neva

Студия Nomada заявила, что многие игроки неверно интерпретировали концовку Neva. В интервью Game Reactor сооснователь Роджер Мендоза отметил, что люди увидели в финале темы жизненного цикла, но это не соответствовало изначальной задумке авторов.

По словам Мендозы, Neva затрагивает вопросы материнства и новой жизни, поэтому такая трактовка тоже имеет смысл, но студия имела в виду другое.

Neva вышла в 2024 году на PC, Switch, PlayStation и Xbox. Это платформер о девушке Альбе и её волчонке, сражающихся с тёмными силами.