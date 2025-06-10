Прыжок в неизведанное: ЗБТ Neverness to Everness стартует 3 июля

Perfect World Games и Hotta Studio объявили о старте закрытого бета-тестирования амбициозной экшен-RPG Neverness to Everness. Этап под названием Containment Test пройдёт с 3 по 16 июля 2025 года и будет доступен пользователям ПК (Windows).

Тестирование пройдет с поддержкой английского, японского и китайского языков, включая озвучку. Русская локализация пока отсутствует, но, как утверждают разработчики, она появится ближе к релизу или в будущих тестах.

События игры развернутся в Хетеро — вымышленном мегаполисе, сочетающем городскую эстетику, сверхъестественные явления и элементы, вдохновлённые паранормальными исследованиями. Игроков ждёт динамичный бой, дрифт на автомобилях, исследование мира и использование уникальных способностей эсперов — героев с особыми силами.

Желающие могут зарегистрироваться на ЗБТ уже сейчас на официальном сайте игры. Neverness to Everness обещает стать стильным и необычным проектом, сочетающим фантастику, экшен и таинственность.