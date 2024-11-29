В Neverness To Everness начинается ограниченный китайский закрытый бета-тест

Предстоящая игра от Hotta Studio, Neverness to Everness, официально запускает свой ограниченный китайский закрытый бета-тест, который начнется 28 ноября 2024 года. Это позволит игрокам в Китае исследовать предстоящую сверхъестественную городскую RPG с открытым миром и увидеть часть свежего нового контента, добавленного Hotta Studio. В то время как другие страны в настоящее время не могут участвовать в закрытом бета-тестировании, любой заинтересованный в игре сможет предварительно зарегистрироваться на Neverness to Everness на официальном сайте. Также есть возможность оставаться в курсе любых новостей, которые выпускает Hotta Studio, подписавшись на них в соцсети или присоединившись к их серверу Discord.

Для тех, кто впервые слышит об этой игре, это свежая и беззаботная игра, полная комедии, а не игра с большим количеством серьезных тем и тонов. Таким образом, разработчики стремятся создать непринужденную атмосферу для тех, кто играет в Neverness to Everness. Выражения персонажей и анимация игры были тщательно настроены, чтобы улучшить каждую сцену, которую игроки смогут увидеть, чтобы эмоциональные нюансы каждой сцены и юмористические детали могли проявиться в сюжетной линии.

В этой игре игроки смогут исследовать повседневную жизнь Хетеро, города, где сосуществуют как аномалии, так и люди. На данный момент есть три главы основного сюжетного контента и несколько побочных квестов, в которые игроки могут погрузиться, что позволит им исследовать городскую жизнь Хетеро и секреты, которые с ней связаны.

Neverness to Everness разработан с использованием Unreal Engine 5, чтобы помочь обеспечить прекрасный реализм с массой деталей, давая игрокам захватывающий опыт, когда они пересекают город и сталкиваются со сверхъестественным. Между средами происходят резкие изменения: некоторые предлагают неоновые улицы и рынки, в то время как другие таинственны и темны, полны аномалий.

Первоначальный показ этой игры состоялся еще в июле, и с тех пор разработчики добавили больше персонажей, с которыми бета-тестеры могли познакомиться и попробовать. Сюда входят Адлер, который является игровым персонажем, и Эдгар, который является членом антикварной лавки Эйбона и будет сопровождать главного героя на протяжении всего его приключения в Хетеро.

Те, кто получит возможность принять участие в закрытом бета-тестировании, смогут сразиться с новыми боссами глав, боссами аномальных комиссий и, конечно же, с новым сюжетным контентом, который предоставит им глубокое представление о том, что ждет их в полной версии игры.