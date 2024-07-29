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The Next Subnautica 2025 г.
Адвенчура, Выживание
7.6 22 оценки

Скриншоты Subnautica 2 начали появляться в первой игре

butcher69
Новости

Unknown Worlds Entertainment в настоящее время занята Subnautica 2, продолжением критически известной серии песочниц на выживание. Ранний доступ запланирован на 2025 год, а более подробная информация появится в этом году, но анонс может состояться уже скоро.

Один из игроков на сабреддите Subnautica впервые отметил новое изображение капсулы времени с хэштегом «PEEPERSRULE», появившееся в первой игре. Модератор уточнил, что скриншот относится к грядущему сиквелу. С тех пор появилось несколько новых изображений, демонстрирующих различные виды флоры и фауны в игре.

Unknown Worlds никак не прокомментировала это, кроме того, что аниматор Скотт Макдональд сказал: «Забавно» в Discord. Однако это может быть прелюдией к предстоящему анонсу. Возможно, трейлер будет показан на Gamescom Opening Night Live в следующем месяце, а затем появятся подробности о раннем доступе? Время покажет.

Хотя официально это не подтверждено, Subnautica 2, скорее всего, выйдет на ПК. Несмотря на то, что издатель Krafton называет ее игрой-сервисом, в ней не будет сезонных или боевых пропусков, а обновления после запуска будут бесплатными. Также подтвержден мультиплеер до четырех игроков, но он необязателен.

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Комментарии: 6
Ваш комментарий
ENGIS

Игра, которая по-настоящему передает атмосферу водной среды: глубины, опасности, неизвестность.

11
vzglydizugla

Ну не так что бы по настоящему, но среди тысяч выживалок весьма достойна.

-1
Саша Борцов

отличная игра.... очень кстати передает дух исследования... выживалок много, сабнавтика - одна)

3
Sypsi

Да я помню когда она вышла как я срал при спуске в глубины это просто словами не передать кайфовая игруля

1
Egik81

Игра которая вызвала у одних бурю восторга у других усмешку. Ну а игроделы правильно куй пока горячо.

0
Кей Овальд

Убьют же этим сервисом... На релизе точно нет смысла играть тогда.

-1