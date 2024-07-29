Скриншоты Subnautica 2 начали появляться в первой игре

Unknown Worlds Entertainment в настоящее время занята Subnautica 2, продолжением критически известной серии песочниц на выживание. Ранний доступ запланирован на 2025 год, а более подробная информация появится в этом году, но анонс может состояться уже скоро.

Один из игроков на сабреддите Subnautica впервые отметил новое изображение капсулы времени с хэштегом «PEEPERSRULE», появившееся в первой игре. Модератор уточнил, что скриншот относится к грядущему сиквелу. С тех пор появилось несколько новых изображений, демонстрирующих различные виды флоры и фауны в игре.

Unknown Worlds никак не прокомментировала это, кроме того, что аниматор Скотт Макдональд сказал: «Забавно» в Discord. Однако это может быть прелюдией к предстоящему анонсу. Возможно, трейлер будет показан на Gamescom Opening Night Live в следующем месяце, а затем появятся подробности о раннем доступе? Время покажет.

Хотя официально это не подтверждено, Subnautica 2, скорее всего, выйдет на ПК. Несмотря на то, что издатель Krafton называет ее игрой-сервисом, в ней не будет сезонных или боевых пропусков, а обновления после запуска будут бесплатными. Также подтвержден мультиплеер до четырех игроков, но он необязателен.