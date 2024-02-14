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Need for Speed: Most Wanted (2005) 15.11.2005
Гонки, Автомобили
9.4 10 271 оценка

Слух: анонс ремейка NFS: Most Wanted уже близко - Criterion Games провела закрытую встречу с создателями контента по NFS

AceTheKing
Новости

Еще в прошлом году актриса из оригинальной Need For Speed: Most Wanted случайно проболталась о том, что в 2024-м году состоится выход ремейка оригинальной игры, в котором она принимает непосредственное участие.

Как стало известно, на этой неделе разработчики из Criterion Games провели закрытую встречу с создателями контента по NFS, в ходе которой им представили нечто, что потребовало от них подписания NDA (соглашение о неразглашении). Тем не менее, информация о самой встрече все равно просочилась в сеть.

Пользователи считают, что за закрытыми дверями ютуберам и журналистам продемонстрировали ремейк оригинальной Need For Speed: Most Wanted 2005-го года, выход которого, предположительно, должен состояться уже в этом году. По всей видимости анонс игры уже не за горами.

-3
20
Комментарии: 20
Ваш комментарий
_RedLion_

Надеюсь не на фростбайте

4
MORE770

Надежда умирает последней. Хотя ремейк мб сделают на ChameleonEngine, но это не точно

4
CRYOSHADE

Надоело уже слышать, что во всем виноват Frostbite.
Я тезисно разъясню, чтобы не было помета на вентилятор: все то, что описано в ролике, все детали и просчеты - этого в движке нет. Оно есть на базисном упрощенном уровне, но это не значит, что сам Frostbite не может в физику - может. Тут вопросы в человекочасах и суммах, затраченных на просчет и внедрение пристойной, аркадной физической модели, которые никто выделять не собирается, потому что "и так сойдет". А брать в разработку непроприетарный движок означает, что потребуется лицензия на использование, а это все те же ресурсы, включая обученный работать на постороннем софте персонал, которые бухгалтерский отдел выделять не будет, потому что его задача - приносить максимально возможную прибыль и экономить.
Надеюсь, понятно...
P.S. Тут должны быть вопросы к руководству и их умению слышать и слушать коммьюнити относительно этого вопроса. Но, как правило, этого не происходит, разве что за очень редкими исключениями.

1
JohnTornton

научись крутить ползунки и подстраивать машину под себя. дрифт ваще классный получается всегда

хватит уже чушь нести про двигло

2
GALAHAD4651

Я надеюсь на Frostbite, а не на Unreal или совсем другое что-то!

К примеру чем так плох ремейк Dead Space на Frostbite!???

-1
Lelik_mc_kawai

не только Актриса, но и сам актер сыгравший Капитана Кроса обещал вернутся, я вот сижу и молюсь на ремейк!

4
DeadRemix

А будет ли та же атмосфера? А какая музыка будет в ремейке? Чет сомневаюсь в это.. типо да, можно вырубить музыку в игре и врубить свою, но как то такооое себе

2
JohnTornton DeadRemix

а должна быть та атмосфера? римейк взаимо исключает то же самое с оригиналом

0
Gradient_Zero

> Другие авто

> Другой саундтрек (если вообще будет)

> ремейк

2
Nephth Renar
> Другие авто.
> Другой саундтрек (если вообще будет)

За что заплатили.

> ремейк

Хотя-бы не гов𝅴но-ремастер

3
CooperativePoseidon

Скорее всего, основной автопарк, который в сюжете фигурирует, вернут в полной мере. Музыку, по большей части, тоже, но наверняка дополнят чем-то современным, чтобы нынешнюю молодежь привлечь. Главное - чтобы персонажей в геев-чёрных-трансов не переделали.

1
DeadRemix Nephth Renar

Да уж лучше бы норм ремастер сделали… Сомневаюсь я в их ремейке

-1
Johnny Rotten

Вместо нюметала и альтернативы будет зумерская малафья.

Вместо нормальной физики вождени - утюги со скоростью как в бернаут и помощью в заносах.

1
FoxyDi
Criterion Games

Это ведь те чмошники, что в 2012 уже надругались над Мостиком? Бензином их облить

0
Строков Александр

Надругались не они, а ЕА. Эти ребята, а точнее прошлый состав, который уже давно покинул студию, делал прямое продолжение MW. В сети даже есть слитый билд и сюже. Но вот ЕА заставили всё переделать

0
JohnTornton Строков Александр

вырастите уже из убого 2005 года. пора развиваться, а не стоять на месте

-2
Nephth Renar JohnTornton

Всё новое - это хорошо забытое старое.

0
SkyraX

шо апять? уже 3й мост вантед будет

0
Rorschach93

на основе х360 версии бы, да и разрушаемость нужно сохранить.

0
SkyraX

они собираются делать ремейк игры более поздней, в то время когда все от них ждут ремейк гонок 2003 года

0