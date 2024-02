Слух: анонс ремейка NFS: Most Wanted уже близко - Criterion Games провела закрытую встречу с создателями контента по NFS

Еще в прошлом году актриса из оригинальной Need For Speed: Most Wanted случайно проболталась о том, что в 2024-м году состоится выход ремейка оригинальной игры, в котором она принимает непосредственное участие.

Как стало известно, на этой неделе разработчики из Criterion Games провели закрытую встречу с создателями контента по NFS, в ходе которой им представили нечто, что потребовало от них подписания NDA (соглашение о неразглашении). Тем не менее, информация о самой встрече все равно просочилась в сеть.

Пользователи считают, что за закрытыми дверями ютуберам и журналистам продемонстрировали ремейк оригинальной Need For Speed: Most Wanted 2005-го года, выход которого, предположительно, должен состояться уже в этом году. По всей видимости анонс игры уже не за горами.