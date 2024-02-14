Слух: анонс ремейка NFS: Most Wanted уже близко - Criterion Games провела закрытую встречу с создателями контента по NFS

Еще в прошлом году актриса из оригинальной Need For Speed: Most Wanted случайно проболталась о том, что в 2024-м году состоится выход ремейка оригинальной игры, в котором она принимает непосредственное участие.
Как стало известно, на этой неделе разработчики из Criterion Games провели закрытую встречу с создателями контента по NFS, в ходе которой им представили нечто, что потребовало от них подписания NDA (соглашение о неразглашении). Тем не менее, информация о самой встрече все равно просочилась в сеть.
Пользователи считают, что за закрытыми дверями ютуберам и журналистам продемонстрировали ремейк оригинальной Need For Speed: Most Wanted 2005-го года, выход которого, предположительно, должен состояться уже в этом году. По всей видимости анонс игры уже не за горами.
Надеюсь не на фростбайте
Надежда умирает последней. Хотя ремейк мб сделают на ChameleonEngine, но это не точно
Надоело уже слышать, что во всем виноват Frostbite.
Я тезисно разъясню, чтобы не было помета на вентилятор: все то, что описано в ролике, все детали и просчеты - этого в движке нет. Оно есть на базисном упрощенном уровне, но это не значит, что сам Frostbite не может в физику - может. Тут вопросы в человекочасах и суммах, затраченных на просчет и внедрение пристойной, аркадной физической модели, которые никто выделять не собирается, потому что "и так сойдет". А брать в разработку непроприетарный движок означает, что потребуется лицензия на использование, а это все те же ресурсы, включая обученный работать на постороннем софте персонал, которые бухгалтерский отдел выделять не будет, потому что его задача - приносить максимально возможную прибыль и экономить.
Надеюсь, понятно...
P.S. Тут должны быть вопросы к руководству и их умению слышать и слушать коммьюнити относительно этого вопроса. Но, как правило, этого не происходит, разве что за очень редкими исключениями.
научись крутить ползунки и подстраивать машину под себя. дрифт ваще классный получается всегда
хватит уже чушь нести про двигло
Я надеюсь на Frostbite, а не на Unreal или совсем другое что-то!
К примеру чем так плох ремейк Dead Space на Frostbite!???
не только Актриса, но и сам актер сыгравший Капитана Кроса обещал вернутся, я вот сижу и молюсь на ремейк!
А будет ли та же атмосфера? А какая музыка будет в ремейке? Чет сомневаюсь в это.. типо да, можно вырубить музыку в игре и врубить свою, но как то такооое себе
а должна быть та атмосфера? римейк взаимо исключает то же самое с оригиналом
> Другие авто
> Другой саундтрек (если вообще будет)
> ремейк
За что заплатили.
Хотя-бы не говно-ремастер
Скорее всего, основной автопарк, который в сюжете фигурирует, вернут в полной мере. Музыку, по большей части, тоже, но наверняка дополнят чем-то современным, чтобы нынешнюю молодежь привлечь. Главное - чтобы персонажей в геев-чёрных-трансов не переделали.
Да уж лучше бы норм ремастер сделали… Сомневаюсь я в их ремейке
Вместо нюметала и альтернативы будет зумерская малафья.
Вместо нормальной физики вождени - утюги со скоростью как в бернаут и помощью в заносах.
Это ведь те чмошники, что в 2012 уже надругались над Мостиком? Бензином их облить
Надругались не они, а ЕА. Эти ребята, а точнее прошлый состав, который уже давно покинул студию, делал прямое продолжение MW. В сети даже есть слитый билд и сюже. Но вот ЕА заставили всё переделать
вырастите уже из убого 2005 года. пора развиваться, а не стоять на месте
Всё новое - это хорошо забытое старое.
шо апять? уже 3й мост вантед будет
на основе х360 версии бы, да и разрушаемость нужно сохранить.
они собираются делать ремейк игры более поздней, в то время когда все от них ждут ремейк гонок 2003 года