PlatinumGames отметила 7-летие NieR:Automata с помощью специальных артов

В честь седьмой годовщины выхода NieR:Automata компания PlatinumGames опубликовала несколько иллюстраций, посвященных этому событию. Их можно найти ниже, а заодно узнать, кто является автором каждой работы. Кроме того, компания подтвердила, что игра разошлась тиражом в 8 миллионов копий.

Хочется надеяться, что в скором будущем мы сможем получить новую часть NieR. А вот мобильная версия игры, NieR Re[in]carnation, прекратит свое существование уже в конце этого года.

Игра рассказывает о персонажах по имени 2B и 9S, которые являются агентами Yorha, структуры, выполняющей различные боевые задания и миссии по сбору информации. Проект получил широкую известность благодаря сюжету и персонажам, в котором сочетаются элементы экшена, исследования и shmup.

Релиз NieR:Automata состоялся в 2017 году на PlayStation 4 и PC, а в 2018 году игра вышла и на Xbox One. Первая итерация игры, просто NieR:Automata, доступна для PlayStation 4, Xbox и PC, при этом версия для Xbox уже содержала DLC Colosseum.

В 2019 году на ПК и PlayStation 4 было выпущено издание NieR:Automata YoRHa Edition, а в 2022 году на Switch вышла вариация The End of YoRHa Edition. Версия для Switch вышла на физическом носителе с двусторонней обложкой, и это не облачная версия. В нее входят все существующие DLC и новые костюмы из NieR Replicant и Re[in]carnation.