Премьерный показ фильма "Проект Nier Automata" пройдет в марте

Премьера нашего фильма "Проект Ренессанс" (Проект Nier Automata) состоится (по мотивам игр Nier Automata и Cyberpunk 2077) уже 2 Марта 2024 года в Валенсии/Испания
Также посмотреть можно будет на сайте проекта и в YouTube.
"Проект Ренессанс": Экспедиция в будущее, начавшаяся в Октябре 2020 года
История "Проекта Ренессанс" началась в октябре 2020 года, когда эта команда талантливых русскоязычных творческих личностей решила отправиться в своё первое кинематографическое путешествие. Этот фильм стал своего рода экспериментом, стремясь стать нечто уникальным и волнующим для всех будущих зрителей, соединяя кино и аниме.
Погружение в фантастическое будущее
"Проект Ренессанс" обещает зрителям не просто просмотр, а настоящее погружение в мир будущего, где передовые технологии переплетаются с интригующей человеческой судьбой. Под влиянием культовых игр Nier Automata и Cyberpunk 2077, фильм стремится создать неповторимую атмосферу и уникальный стиль, который заставит зрителей увлечься в его оригинальный мир.
Новый режиссерский взгляд и яркий актерский состав
Под руководством новичка в кинематографе, творческий путь которого начался в октябре 2020 года, "Проект Ренессанс" обещает предложить свежий, оригинальный взгляд на научно-фантастический жанр. Актеры, собравшиеся в ансамбль, готовятся предложить увлекательные и запоминающиеся перформансы, делая своих персонажей неповторимыми и захватывающими.
Премьера – Валенсия
Выбор Валенсии в качестве места премьеры добавляет проекту особый колорит. Красивые улицы и архитектурные шедевры этого города создадут идеальную атмосферу для открытия дебютной работы режиссера. Премьера обещает быть не просто кинопоказом, а настоящим погружением в атмосферу уюта и близости к зрителям.
Интриги сюжета и креативного стиля
"Проект Ренессанс" не обещает просто захватывающий сюжет, но и креативный стиль. Зрителей ждут неожиданные повороты сюжета, захватывающие сцены и потрясающая музыка, созданная композитором White Bat Audio. Проект амбициозно стремится предложить зрителям нечто, что они не увидели раньше.
Японский анимационный стиль в сценах боя
Особое внимание уделено боям в фильме. Сцены боев будут анимированы в стиле японской анимации, что придаст фильму уникальный и визуально потрясающий элемент.
Масштабный проект: более 40 человек в команде
"Проект Ренессанс" - это результат коллективных усилий более чем 40 талантливых людей, работающих в различных областях кинематографии. Этот масштабный подход обещает предоставить зрителям не только кинематографический продукт, но и настоящее искусство.
Японская культура и стиль
Создатели "Проекта Ренессанс" решили внести японские культурные элементы и колорит, придавая ему уникальный характер и гармонию различных культурных влияний.
Многоголосая озвучка на 5 языках и полный дубляж
Чтобы максимально удовлетворить аудиторию, "Проект Ренессанс" будет предложен с многоголосой озвучкой на пяти языках, а также полным дубляжем. Это позволит зрителям наслаждаться фильмом на их родном языке, не утрачивая при этом качества и глубины сюжета.
Что вы думаете по этому поводу?
Отрывки из кино:
что это за дерьмо?
Рожает она.. привезли в ближайшую больницу.. с родовыми.. хреново ей... а ребёнку ещё хуже...срок маленький...
После 10 секунд этого "шедевра"
аааааааа мои глаза, сотрите память пожалуйста, что это вообще такое
Я конечно понимаю, что судя по комментариям автора, он не умеет в критическое мышление, но неужели он реально не понимает, что его "творчество" выглядит хуже, чем этот шедевр?)
С премьеры в Испании орнул, реально будет испанский стыд)
Покажите ваше творчество
А ну по классике пошли - "ыыы, сперва добейся")
Чтобы резюмировать, что блюдо стухло, мне не обязательно быть шеф-поваром
Какие ваши доказательства?
акакие у тебя
Тот случай, когда дичь творит кто-то другой, но почему-то стыдно тебе. Господи, на что они вообще рассчитывают делая эту хрень? Нет правда, на что?
еще и дубляж на 5 языков
"Everyday We Stray Further From God's Light..."©
Каков хронометраж?
4,5 часа. По итогу сериал, в кинотеатре покажем 3
Жуть...
Я короткие отрывки с трудом выдержал, а вы хотите заставить зрителей 3 часа это терпеть. Нет бы вложили все силы в нормальную короткометражку, авось и получилось бы что-то достойное, но нет, надо 3 часа пытать зрителей местной актеркой и диалогами на уровне сериала детективы.
*От кринжа*
"Этот фильм стал своего рода экспериментом..."
Слишком много сделано акцента на актерской игре, которая ну очень слабая на уровне тех же дешевых сериалов. Если бы сделали как в игре, где этого почти нету и реализовав какой-то экшен было бы лучше
Какой экшен, если у них бюджет - это надкусаный бутер?)
У них даже на минимальные декорации нет бюджета. Весь бюджет потратили на костюм 2В с АлиЭкспресса)
Фанатские работы по другим играм пусть и не такие продолжительные выходили, где какого-то бюджета тоже не было, но там понимали, что не стоит акцентироваться на диалогах, так как в этом не сильны и брали фанатов другим. Обычно пытались брать атмосферой чаще всего экшен тоже обычно такой себе получался (но он хотя бы был), но тут ни атмосферы игры ни экшена и обильное наличие плохой актерской игры. Тут ничего для фанатов нету. Этот сериал можно было не называть нир автомата, но тогда бы внимания конечно к нему было меньше
Эмммм.... От авторов "скаааайп"?
Если по-рофлить, сойдет.
шкварки уже приготовили иск?
Какие то лица знакомые но не узнаю в гриме..
Надеюсь это подготовка к апрелю
это хуже чем "понять и простить"
ля кринге навалили
Понятное дело любители, но я обязательно посмотрю, как фанатка игры. Спасибо, что делаете это вместо оригинального создателя!
А что тут от ниер кроме пьяной косплеерши валяющейся под лавочкой?
Да телкам пох на все кроме красивых длиннохуих мужиков.
Лучше посмотрите перевод театральной постановки "YoRHa Ver. 1.2" от японцев. Там хотя бы актёрская игра получше. Да и сюжет приличнее(сценарий самим Йоко Таро написан к слову, а не второсортными актёрами под пивас).