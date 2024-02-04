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NieR: Automata 07.03.2017
Экшен, Слэшер, Постапокалипсис, Научная фантастика
8.5 2 191 оценка

Премьерный показ фильма "Проект Nier Automata" пройдет в марте

nGregory
Новости

Премьера нашего фильма "Проект Ренессанс" (Проект Nier Automata) состоится (по мотивам игр Nier Automata и Cyberpunk 2077) уже 2 Марта 2024 года в Валенсии/Испания

Также посмотреть можно будет на сайте проекта и в YouTube.

"Проект Ренессанс": Экспедиция в будущее, начавшаяся в Октябре 2020 года

История "Проекта Ренессанс" началась в октябре 2020 года, когда эта команда талантливых русскоязычных творческих личностей решила отправиться в своё первое кинематографическое путешествие. Этот фильм стал своего рода экспериментом, стремясь стать нечто уникальным и волнующим для всех будущих зрителей, соединяя кино и аниме.

Погружение в фантастическое будущее

"Проект Ренессанс" обещает зрителям не просто просмотр, а настоящее погружение в мир будущего, где передовые технологии переплетаются с интригующей человеческой судьбой. Под влиянием культовых игр Nier Automata и Cyberpunk 2077, фильм стремится создать неповторимую атмосферу и уникальный стиль, который заставит зрителей увлечься в его оригинальный мир.

Новый режиссерский взгляд и яркий актерский состав

Под руководством новичка в кинематографе, творческий путь которого начался в октябре 2020 года, "Проект Ренессанс" обещает предложить свежий, оригинальный взгляд на научно-фантастический жанр. Актеры, собравшиеся в ансамбль, готовятся предложить увлекательные и запоминающиеся перформансы, делая своих персонажей неповторимыми и захватывающими.

Премьера – Валенсия

Выбор Валенсии в качестве места премьеры добавляет проекту особый колорит. Красивые улицы и архитектурные шедевры этого города создадут идеальную атмосферу для открытия дебютной работы режиссера. Премьера обещает быть не просто кинопоказом, а настоящим погружением в атмосферу уюта и близости к зрителям.

Интриги сюжета и креативного стиля

"Проект Ренессанс" не обещает просто захватывающий сюжет, но и креативный стиль. Зрителей ждут неожиданные повороты сюжета, захватывающие сцены и потрясающая музыка, созданная композитором White Bat Audio. Проект амбициозно стремится предложить зрителям нечто, что они не увидели раньше.

Японский анимационный стиль в сценах боя

Особое внимание уделено боям в фильме. Сцены боев будут анимированы в стиле японской анимации, что придаст фильму уникальный и визуально потрясающий элемент.

Масштабный проект: более 40 человек в команде

"Проект Ренессанс" - это результат коллективных усилий более чем 40 талантливых людей, работающих в различных областях кинематографии. Этот масштабный подход обещает предоставить зрителям не только кинематографический продукт, но и настоящее искусство.

Японская культура и стиль

Создатели "Проекта Ренессанс" решили внести японские культурные элементы и колорит, придавая ему уникальный характер и гармонию различных культурных влияний.

Многоголосая озвучка на 5 языках и полный дубляж

Чтобы максимально удовлетворить аудиторию, "Проект Ренессанс" будет предложен с многоголосой озвучкой на пяти языках, а также полным дубляжем. Это позволит зрителям наслаждаться фильмом на их родном языке, не утрачивая при этом качества и глубины сюжета.

Что вы думаете по этому поводу?

Отрывки из кино:

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-35
37
Комментарии: 37
Ваш комментарий
Tommy.

что это за дерьмо?

16
CT3H

Рожает она.. привезли в ближайшую больницу.. с родовыми.. хреново ей... а ребёнку ещё хуже...срок маленький...

1
HVTE

После 10 секунд этого "шедевра"

10
Zlobin_Evgeny

аааааааа мои глаза, сотрите память пожалуйста, что это вообще такое

8
Slow Slade Snow Snake
2
кум кумич

Я конечно понимаю, что судя по комментариям автора, он не умеет в критическое мышление, но неужели он реально не понимает, что его "творчество" выглядит хуже, чем этот шедевр?)

С премьеры в Испании орнул, реально будет испанский стыд)

8
Alexa Cosplay

Покажите ваше творчество

-12
кум кумич Alexa Cosplay

А ну по классике пошли - "ыыы, сперва добейся")

Чтобы резюмировать, что блюдо стухло, мне не обязательно быть шеф-поваром

13
Vurdalak Alexa Cosplay

Какие ваши доказательства?

0
Ruslan Бригадир Vurdalak

акакие у тебя

0
кум кумич Ruslan Бригадир
1
Kypощyп

Тот случай, когда дичь творит кто-то другой, но почему-то стыдно тебе. Господи, на что они вообще рассчитывают делая эту хрень? Нет правда, на что?

5
Freund Benno

еще и дубляж на 5 языков

0
Kypощyп Freund Benno

"Everyday We Stray Further From God's Light..."©

1
Vurdalak

Каков хронометраж?

3
nGregory

4,5 часа. По итогу сериал, в кинотеатре покажем 3

-2
кум кумич nGregory

Жуть...

Я короткие отрывки с трудом выдержал, а вы хотите заставить зрителей 3 часа это терпеть. Нет бы вложили все силы в нормальную короткометражку, авось и получилось бы что-то достойное, но нет, надо 3 часа пытать зрителей местной актеркой и диалогами на уровне сериала детективы.

5
Slow Slade Snow Snake
3
Kypощyп

*От кринжа*

2
Slow Slade Snow Snake Kypощyп
2
23hudo

"Этот фильм стал своего рода экспериментом..."

3
luVol

Слишком много сделано акцента на актерской игре, которая ну очень слабая на уровне тех же дешевых сериалов. Если бы сделали как в игре, где этого почти нету и реализовав какой-то экшен было бы лучше

2
кум кумич

Какой экшен, если у них бюджет - это надкусаный бутер?)

У них даже на минимальные декорации нет бюджета. Весь бюджет потратили на костюм 2В с АлиЭкспресса)

6
luVol кум кумич

Фанатские работы по другим играм пусть и не такие продолжительные выходили, где какого-то бюджета тоже не было, но там понимали, что не стоит акцентироваться на диалогах, так как в этом не сильны и брали фанатов другим. Обычно пытались брать атмосферой чаще всего экшен тоже обычно такой себе получался (но он хотя бы был), но тут ни атмосферы игры ни экшена и обильное наличие плохой актерской игры. Тут ничего для фанатов нету. Этот сериал можно было не называть нир автомата, но тогда бы внимания конечно к нему было меньше

2
Кей Овальд

Эмммм.... От авторов "скаааайп"?

1
trevl312
Что вы думаете по этому поводу?

Если по-рофлить, сойдет.

0
Alex40001

шкварки уже приготовили иск?

0
PastoralUpton

Какие то лица знакомые но не узнаю в гриме..

0
canteexnik

Надеюсь это подготовка к апрелю

0
Ellie Williams

это хуже чем "понять и простить"

0
Hakuni

ля кринге навалили

0
Ольга Бузова
-1
Alexa Cosplay

Понятное дело любители, но я обязательно посмотрю, как фанатка игры. Спасибо, что делаете это вместо оригинального создателя!

-9
Freund Benno

А что тут от ниер кроме пьяной косплеерши валяющейся под лавочкой?

2
Vurdalak Freund Benno

Да телкам пох на все кроме красивых длиннохуих мужиков.

0
Kypощyп

Лучше посмотрите перевод театральной постановки "YoRHa Ver. 1.2" от японцев. Там хотя бы актёрская игра получше. Да и сюжет приличнее(сценарий самим Йоко Таро написан к слову, а не второсортными актёрами под пивас).

2