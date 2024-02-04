Премьерный показ фильма "Проект Nier Automata" пройдет в марте

Премьера нашего фильма "Проект Ренессанс" (Проект Nier Automata) состоится (по мотивам игр Nier Automata и Cyberpunk 2077) уже 2 Марта 2024 года в Валенсии/Испания

Также посмотреть можно будет на сайте проекта и в YouTube.

"Проект Ренессанс": Экспедиция в будущее, начавшаяся в Октябре 2020 года

История "Проекта Ренессанс" началась в октябре 2020 года, когда эта команда талантливых русскоязычных творческих личностей решила отправиться в своё первое кинематографическое путешествие. Этот фильм стал своего рода экспериментом, стремясь стать нечто уникальным и волнующим для всех будущих зрителей, соединяя кино и аниме.

Погружение в фантастическое будущее

"Проект Ренессанс" обещает зрителям не просто просмотр, а настоящее погружение в мир будущего, где передовые технологии переплетаются с интригующей человеческой судьбой. Под влиянием культовых игр Nier Automata и Cyberpunk 2077, фильм стремится создать неповторимую атмосферу и уникальный стиль, который заставит зрителей увлечься в его оригинальный мир.

Новый режиссерский взгляд и яркий актерский состав

Под руководством новичка в кинематографе, творческий путь которого начался в октябре 2020 года, "Проект Ренессанс" обещает предложить свежий, оригинальный взгляд на научно-фантастический жанр. Актеры, собравшиеся в ансамбль, готовятся предложить увлекательные и запоминающиеся перформансы, делая своих персонажей неповторимыми и захватывающими.

Премьера – Валенсия

Выбор Валенсии в качестве места премьеры добавляет проекту особый колорит. Красивые улицы и архитектурные шедевры этого города создадут идеальную атмосферу для открытия дебютной работы режиссера. Премьера обещает быть не просто кинопоказом, а настоящим погружением в атмосферу уюта и близости к зрителям.

Интриги сюжета и креативного стиля

"Проект Ренессанс" не обещает просто захватывающий сюжет, но и креативный стиль. Зрителей ждут неожиданные повороты сюжета, захватывающие сцены и потрясающая музыка, созданная композитором White Bat Audio. Проект амбициозно стремится предложить зрителям нечто, что они не увидели раньше.

Японский анимационный стиль в сценах боя

Особое внимание уделено боям в фильме. Сцены боев будут анимированы в стиле японской анимации, что придаст фильму уникальный и визуально потрясающий элемент.

Масштабный проект: более 40 человек в команде

"Проект Ренессанс" - это результат коллективных усилий более чем 40 талантливых людей, работающих в различных областях кинематографии. Этот масштабный подход обещает предоставить зрителям не только кинематографический продукт, но и настоящее искусство.

Японская культура и стиль

Создатели "Проекта Ренессанс" решили внести японские культурные элементы и колорит, придавая ему уникальный характер и гармонию различных культурных влияний.

Многоголосая озвучка на 5 языках и полный дубляж

Чтобы максимально удовлетворить аудиторию, "Проект Ренессанс" будет предложен с многоголосой озвучкой на пяти языках, а также полным дубляжем. Это позволит зрителям наслаждаться фильмом на их родном языке, не утрачивая при этом качества и глубины сюжета.

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