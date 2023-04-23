NieR: Automata 07.03.2017
8.3 1 748 оценок

Продажи NieR Automata превысили 7,5 миллионов копий

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monk70
Новости

Сегодня Square Enix объявила, что популярная японская ролевая игра NieR: Automata преодолела очередной рубеж продаж. Согласно объявлению, сделанному в Твиттере, продажи игры превысили 7,5 миллионов, включая физические поставки и совокупные цифровые продажи по всему миру.

Это, безусловно, отличный результат для игры, рожденной довольно малоизвестной и нишевой франшизой, но это не слишком удивительно, учитывая, что она потрясающая.

NieR: Automata в настоящее время доступна для PS4, Xbox One, Nintendo Switch и ПК. Первоначально она была выпущена в 2017 году только для PS4, а затем постепенно получила порты на другие платформы, пока в прошлом году не вышла последняя версия для Switch.

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Комментарии: 3
Ваш комментарий
Jarvis666

И это хорошо. Плохо то, что продолжения не будет (((

1
МАХАН МАХАНОВИЧ

Замечательная игра

1
Pavlissimus

Интересно, сколько из этого числа игроков реально прошло игру до настоящего финала? А то создаётся ощущение, что дальше обьективизирующего косплея, в игре нет никакой глубины.

0