Продажи NieR: Automata приближаются к 10 миллионам копий

Продажи ролевой игры Nier Automata от Square Enix и Platinum Games почти достигли 10 миллионов копий по всему миру.

Во время интервью с Famitsu по случаю 15-й годовщины Nier члены команды разработчиков оглянулись на серию, поделившись мыслями, иллюстрациями и многим другим. Йоко Таро рассказал о своей первоначальной неуверенности в коммерческой жизнеспособности проекта. Кейити Окабэ размышлял о том, что музыка является одним из ключевых эмоциональных элементов серии. Такахиса Таура упомянул, как боевая система Nier Automata развивалась на основе отзывов и экспериментов. Йосукэ Сайто обсудил первоначальный скептицизм Square Enix и то, как компания была удивлена ​​глобальной реакцией. В ходе обсуждения также выяснилось, что общие мировые поставки и цифровые продажи Nier Automata приближаются к 10 миллионам единиц.

Команду разработчиков попросили поделиться своими мыслями о Nier Automata. В ответ Йоко Таро сказал, что он думал, что игра провалится. Во время разработки он попросил команду сделать все возможное и посмотреть, что из этого выйдет. Он не ожидал такого приема по всему миру. Между тем, Йосуке Сайто упомянул, что поначалу в компании было много колебаний. Он вспомнил, что ему приходилось неоднократно объяснять, почему он верит в проект. Однако все изменилось, когда была выпущена играбельная демоверсия, и люди начали хвалить игру.

Такахиса Таура согласился, что поворотным моментом для Nier Automata стала играбельная демоверсия. По его словам, она передала ощущение боя и мира лучше, чем любой трейлер или пресс-релиз. Кейити Окабэ добавил, что музыка также помогла создать индивидуальность игры. Он отметил, что многие фанаты упоминали, как их тронул саундтрек.

Что касается того, что будет дальше с серией, Йоко Таро сказал, что он всегда верит, что текущая часть последняя, ​​а затем каким-то образом появляется новый проект. Он сказал, что старается не загадывать слишком далеко вперед. Йосуке Сайто упомянул, что команда разработчиков всегда обсуждает возможности.