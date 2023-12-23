Производство сериала с персонажами из Nier Automata в разгаре

Новый сериал в жанре киберпанк переносит зрителей в захватывающее путешествие, вдохновленное не только мощной атмосферой Nier Automata, но и сложными взаимоотношениями главных героев. Этот проект раскрывает историю выживания в условиях глобальной пандемии, где учёный, разрабатывающий искусственный интеллект, его невеста и загадочный андроид из будущего объединяются в борьбе за любовь и собственное место в мире.

Кадры из сериала и подробности:

Озвучка сериала подходит к завершению, где каждый персонаж оживает благодаря работе талантливых актеров и озвучивающих артистов. Параллельно проводится работа над цветовой гаммой, чтобы каждый кадр точно передавал нужное настроение и атмосферу удивительного мира будущего.

Сцены будущего, оживленные в стиле комиксов с минимальной анимацией, погружают в атмосферу временных сдвигов и технологической нестабильности. Бои на мечах становятся символом борьбы за идентичность и выживание.

Создание анимации для вставок боевых сцен - еще один важный этап. Команда профессиональных художников-иллюстраторов работает над каждым кадром, чтобы придать этим эпическим сценам стиль комиксов с минимальной анимацией, дополняя общий эффект и глубину произведения.

Релиз в Youtube назначен на конец февраля