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Nightingale 22.02.2024
Экшен, Выживание, Кооператив
6.4 65 оценок

Опубликованы системные требования сурвайвала Nightingale от ветеранов BioWare

Ashley_Star
Новости

Разработчики Nightingale для оптимальной производительности посоветовали обновить драйверы, использовать проводное подключение к интернету, отключить VPN, закрыть фоновые приложения, а также задействовать DLSS, FSR или XeSS.

Создатели сурвайвала заявили, что основную нагрузку на PC обеспечивает сам движок Unreal Engine 5, процедурная генерация, высокая детализация объектов, подключение к серверам и сам факт того, что билд ранний. Игра далека от завершения.

2 февраля стартует стресс-тест Nightingale. Запуск в раннем доступе запланирован на 22 февраля.

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