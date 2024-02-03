Разработчики Nightingale для оптимальной производительности посоветовали обновить драйверы, использовать проводное подключение к интернету, отключить VPN, закрыть фоновые приложения, а также задействовать DLSS, FSR или XeSS.
Создатели сурвайвала заявили, что основную нагрузку на PC обеспечивает сам движок Unreal Engine 5, процедурная генерация, высокая детализация объектов, подключение к серверам и сам факт того, что билд ранний. Игра далека от завершения.
2 февраля стартует стресс-тест Nightingale. Запуск в раннем доступе запланирован на 22 февраля.
Опубликованы системные требования сурвайвала Nightingale от ветеранов BioWare
Разработчики Nightingale для оптимальной производительности посоветовали обновить драйверы, использовать проводное подключение к интернету, отключить VPN, закрыть фоновые приложения, а также задействовать DLSS, FSR или XeSS.