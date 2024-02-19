на главную
об игре
Nightingale 20.02.2024
Экшен, Выживание, Кооператив
6.6 66 оценок

Ветеран Mass Effect рассказал о влиянии Valheim на создание выживалки Nightingale

butcher69
Новости

Компания Inflexion Games, возглавляемая бывшим ветераном Mass Effect Аарином Флинном, разрабатывает новую кооперативную игру на выживание под названием Nightingale. Эта игра черпает вдохновение в Valheim, о чем говорится в недавнем интервью Games Radar. Флинн, работавший над серией Mass Effect, поделился своими мыслями о дизайне Nightingale и о том, как Valheim повлиял на процесс разработки.

Согласно интервью, Nightingale выделяется в жанре выживания тем, что фокусируется на PvE-геймплее, а не на более распространенном PvP. Флинн отметил, что Inflexion Games стремится создать захватывающий кооперативный опыт, вдохновленный успехом Valheim, предлагающей доступный и увлекательный геймплей.

До популярности Valheim в сфере выживания доминировали такие известные игры, как Ark, Scum и Conan Exiles. Флинн привел Valheim в качестве примера того, как можно создать доступную игру на выживание, сбалансировав простоту обучения и глубину для опытных игроков. Inflexion Games стремится повторить это качество в Nightingale.

Valheim - это очень своеобразный мир. Мы уже давно остановились на идее викторианской эпохи. Нам нравится баланс между современностью, без атрибутов современности. В творческом плане это зарядило нашу команду энергией. Да, мне нравится, как это звучит. Я бы хотел попробовать себя в создании крутых вещей в этом мире и бросить вызов самому себе.

Дизайн мира Valheim также оказал значительное влияние на развитие Nightingale. Флинн выразил энтузиазм по поводу эстетики викторианского царства фейри, зарядив команду энергией и подтолкнув ее к творчеству. Он противопоставил ее слишком распространенным современным сеттингам, подчеркнув потенциал викторианской эпохи для создания захватывающих миров.

Решение отдать предпочтение PvE-геймплею в Nightingale было обусловлено художественным вдохновением и сознательным желанием избежать давления, связанного с копированием успешных PvP-игр. Такой подход позволил разработчикам вложить больше времени и сил в доработку других аспектов игры.

1
2
Комментарии: 2
Ваш комментарий
Гена Транквилизатор

Короче никому не нужная копия вальхейма))) Ждем нытьё после релиза, что опять не оценили шедевр))

-6
Koraho
копия вальхейма
Ждем миллион продаж в первый день после релиза

Пофиксил. В Стиме скупают слепленные на коленке трешовыживачи от ноунеймов на готовых ассетах и выводят их в топы продаж, а тут игра на 8 месте в рейтинге ожидаемых всего Стима, и с каким-никаким арт-дизайном и нормальными анимациями, судя по роликам.

Геймплей вот правда пока под вопросом, да и привязка к онлайну выглядит сомнительно.

1