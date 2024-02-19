Ветеран Mass Effect рассказал о влиянии Valheim на создание выживалки Nightingale

Компания Inflexion Games, возглавляемая бывшим ветераном Mass Effect Аарином Флинном, разрабатывает новую кооперативную игру на выживание под названием Nightingale. Эта игра черпает вдохновение в Valheim, о чем говорится в недавнем интервью Games Radar. Флинн, работавший над серией Mass Effect, поделился своими мыслями о дизайне Nightingale и о том, как Valheim повлиял на процесс разработки.
Согласно интервью, Nightingale выделяется в жанре выживания тем, что фокусируется на PvE-геймплее, а не на более распространенном PvP. Флинн отметил, что Inflexion Games стремится создать захватывающий кооперативный опыт, вдохновленный успехом Valheim, предлагающей доступный и увлекательный геймплей.
До популярности Valheim в сфере выживания доминировали такие известные игры, как Ark, Scum и Conan Exiles. Флинн привел Valheim в качестве примера того, как можно создать доступную игру на выживание, сбалансировав простоту обучения и глубину для опытных игроков. Inflexion Games стремится повторить это качество в Nightingale.
Valheim - это очень своеобразный мир. Мы уже давно остановились на идее викторианской эпохи. Нам нравится баланс между современностью, без атрибутов современности. В творческом плане это зарядило нашу команду энергией. Да, мне нравится, как это звучит. Я бы хотел попробовать себя в создании крутых вещей в этом мире и бросить вызов самому себе.
Дизайн мира Valheim также оказал значительное влияние на развитие Nightingale. Флинн выразил энтузиазм по поводу эстетики викторианского царства фейри, зарядив команду энергией и подтолкнув ее к творчеству. Он противопоставил ее слишком распространенным современным сеттингам, подчеркнув потенциал викторианской эпохи для создания захватывающих миров.
Решение отдать предпочтение PvE-геймплею в Nightingale было обусловлено художественным вдохновением и сознательным желанием избежать давления, связанного с копированием успешных PvP-игр. Такой подход позволил разработчикам вложить больше времени и сил в доработку других аспектов игры.
Короче никому не нужная копия вальхейма))) Ждем нытьё после релиза, что опять не оценили шедевр))
Пофиксил. В Стиме скупают слепленные на коленке трешовыживачи от ноунеймов на готовых ассетах и выводят их в топы продаж, а тут игра на 8 месте в рейтинге ожидаемых всего Стима, и с каким-никаким арт-дизайном и нормальными анимациями, судя по роликам.
Геймплей вот правда пока под вопросом, да и привязка к онлайну выглядит сомнительно.