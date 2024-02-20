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об игре
Nightingale 20.02.2024
Экшен, Выживание, Кооператив
6.6 67 оценок

Выживалка в викторианском сеттинге Nightingale вышла в раннем доступе

monk70
Новости

Сегодня компания Inflexion Games выпустила в ранний доступ долгожданную PVE-игру о выживании Nightingale. Игра теперь доступна на ПК в Steam и Epic Games Store. Посмотрите релизный трейлер, чтобы получить представление о тайнах и приключениях, ожидающих игроков в мистических Царствах Фейри.

Nightingale — это PVE-игра на выживание, в которой игрокам предстоит открывать, исследовать и выживать в загадочных Фэйвильдах. Действие игры разворачивается в фэнтезийном мире викторианской эпохи с газовыми фонарями. В игру можно играть в одиночку или в команде с пятью друзьями. Игроки путешествуют по Королевствам и открывают порталы в новые места, создавая карты Королевств, строя и настраивая поместья, а также сражаясь за выживание.

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5
Комментарии: 5
Ваш комментарий
Кирилл Тренин

Если люди сделают русский язык будет круто

4
Brudzak

плюсую

0
bohdan2015

То что PVE это даже к лучшему. потихоньку онлайн набирается, уже 30к

Игровые ролики конечно отличные. Но опять же выживалка, а значит сбор и постройки, тут с друзьями зайдет больше. А как даже хотелось чтобы более сюжетно ориентированная была..

0
Палыч Роков

Посмотрел, анимация и физика просто донные

0
Alpha_Visky

Оптимизация в игре лежит на дне...к сожалению.

0