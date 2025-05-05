Создатели Hard West анонсировали новую тактическую пошаговую стратегию Nightmare Frontier

Разработчики Ice Code Games (Hard West II, Rogue Waters) анонсировали Nightmare Frontier, тактическую пошаговую стратегию для ПК в Steam. Nightmare Frontier стремится смешать пошаговый игровой процесс «стреляй и режь» с ужасом, который меняет игровой процесс, заманчивой системой риска и вознаграждения и интересной добычей. Она выйдет в раннем доступе летом 2025 года.

История Nightmare Frontier разворачивается в альтернативной версии Америки 19 века, вскоре после загадочного события, которое навсегда изменило мир. Грань между реальностью и неизвестным ужасом начала стираться, и тем, кто остался, предстоит узнать, что на самом деле произошло той ночью — и что стоит за Кошмаром.

Улицы были захвачены монстрами, появляющимися из темных бездн измерения ужаса — выжившие называли этих существ Ткачами Ужаса. Эти существа являются физическим воплощением самых глубоких страхов людей. Игрокам предстоит встать на место главаря, который, несмотря на всепоглощающий ужас, находит шанс выжить в этой новой реальности. Возглавляя других мусорщиков, они отправляются в глубь города, рискуя всем, что у них осталось, в поисках добычи.