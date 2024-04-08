Ninja Blade исполнилось 15 лет

В 2011 году тихая и мирная деревушка на просторах Северной Африки стала ареной невообразимого кошмара. Неведомые твари, словно порождения самых жутких ночных кошмаров, обрушились на беззащитных жителей, сея хаос и смерть. Те немногие, кому посчастливилось уцелеть в этой кровавой бойне, стали невольными носителями зловещей тайны. В их телах поселились жуткие паразиты — «альфа-черви», не поддающиеся известным медицине методам лечения. Эти чудовищные создания, проникая в кровеносную систему своих жертв, переписывают их генетический код, превращая людей в монстров. Вырвавшись на свободу из стен засекреченного исследовательского центра, паразиты грозили погрузить мир в бездну хаоса. В отчаянной попытке сдержать эту апокалиптическую угрозу, на заражённую территорию была сброшена атомная бомба, но было уже слишком поздно...

С того рокового дня прошло четыре года, и человечество содрогнулось от новой вспышки кошмара. В 2015 году Токио стал эпицентром очередного вторжения «альфа-червей». Но на этот раз паразиты эволюционировали, распространяясь с ужасающей скоростью. Всего за несколько дней на улицах появились первые инфицированные, несущие смертельную угрозу пятого уровня опасности. Последним рубежом обороны стал специальный отряд G.U.I.D.E. — элитное подразделение ниндзя, прошедших суровую подготовку для борьбы с подобными катастрофами. Игроку предстоит примерить на себя роль бесстрашного воина Кена Огавы, одного из членов этой легендарной команды. Вместе с товарищами по оружию он должен погрузиться в самое пекло схватки, дать решительный отпор неумолимо наступающей заразе и спасти человечество от полного уничтожения.

Ninja Blade представляет собой слэшер с видом от третьего лица. Игра может похвастаться боевой системой, напоминающей лучшие традиции серии Ninja Gaiden. В вашем распоряжении окажется впечатляющий арсенал смертоносного оружия и мистических приёмов, позволяющих эффектно расправляться с полчищами жутких тварей. А уникальная способность Ninja Vision поможет вам безошибочно определять приоритетные цели и находить верный путь даже в самых хаотичных и опасных ситуациях.

В вашем распоряжении будет три вида мечей, каждый со своими уникальными характеристиками. Кроме того, вы сможете прибегнуть к помощи верных сюрикенов — метательных звёзд, которые по мере прохождения будут обретать новые смертоносные способности.

Каждый поверженный монстр оставляет после себя ценные кристаллы крови — не забывайте собирать их, чтобы улучшать и усиливать своё оружие. А в конце каждого пройденного испытания вас будет ждать награда. Система оценок, знакомая поклонникам Devil May Cry, учтёт все ваши достижения и наградит вас дополнительными кристаллами крови.

Но помните, что самым ярким моментом всегда будет триумфальная победа над грозными боссами. Когда вы опустошите полоску здоровья могучего противника, настанет время для «тодоме» — особого завершающего приёма, который позволит вам поставить эффектную и сокрушительную точку в этой эпической битве.