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об игре
Ninja Blade 07.04.2009
Экшен, Слэшер, От третьего лица
8.1 548 оценок

Ninja Blade исполнилось 15 лет

monk70
Новости

Сегодня From Software хорошо известна созданием исключительно сложных и эпических игр, которые, как Souls, Sekiro или Elden Ring, устанавливают отраслевые стандарты. Однако есть одна игра, о которой сегодня почти никто не помнит.

Авторам Demon's Souls, Dark Souls, Bloodborne, Sekiro и Elden Ring нельзя отказать в таланте и абсолютно высочайшем качестве своей работы. Однако до эпохи Soulsborne японцы увлекались различными жанрами, в том числе и слэшерами.

Ninja Blade была выпущена компанией Microsoft Game Studios и разработана японскими мастерами 7 апреля 2009 года, то есть 15 лет назад. Она была ориентирована только на чрезвычайно трудный уровень сложности, причудливые эффекты, бои с гигантскими монстрами и делающая все, чтобы игрок разбил своим красивым геймпадом свой дорогой телевизор. На Metacritic игра получила оценку 68%, а на ее прохождение уходило около 8,5 часов.

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Комментарии: 3
Ваш комментарий
MetalGearStranding
Она была ориентирована только на чрезвычайно трудный уровень сложности

Проходил на релизе , не припомню, чтобы какие-то дикие сложности возникли в процессе. Та же соул серия намного "пригорательнее" будет))

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KPAHbl4

проходил и даже не один раз. неплохая игра. хотя я вот и не знал что это от фром софтвэр игра и даже не подумал бы... не сказал бы что она сложная - задорная японская дичь с QTE и расчлененкой. может сделают новую часть как арморедкор. я бы поиграл с удовольствием.

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alexhistory

Помню помню шикарнейший обзор на Ninja Gaiden 3 от PG. Ах были времена...

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