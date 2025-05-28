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Ninja Gaiden 01.03.2004
Экшен, Адвенчура, Слэшер, От третьего лица
7.7 128 оценок

Для PC-версии Ninja Gaiden Sigma портировали русскую озвучку

AceTheKing AceTheKing

Как стало известно, пользователь Deep_Dish выпустил русскую озвучку для PC-версии Ninja Gaiden Sigma, которая вышла в составе сборника Master Collection. Озвучка была портирована с PS Vita-версии игры.

Master Collection Ninja Gaiden Sigma "Русификатор звука" {Deep_Dish}

Кроме того, Deep_Dish так же выпустил русификатор текста и для Ninja Gaiden Sigma 2. Пользователь сказал, что планирует выпустить русификаторы для всех частей сборника.

Master Collection Ninja Gaiden Sigma 2 "Русификатор текста" {Deep_Dish}

Ninja Gaiden: Master Collection - сборник из трёх игр, созданных студией Team Ninja, вышел на PC и консолях в 2021-м году и с тех пор оставался без перевода на русский язык.

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