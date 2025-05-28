Для PC-версии Ninja Gaiden Sigma портировали русскую озвучку

Как стало известно, пользователь Deep_Dish выпустил русскую озвучку для PC-версии Ninja Gaiden Sigma, которая вышла в составе сборника Master Collection. Озвучка была портирована с PS Vita-версии игры.

Кроме того, Deep_Dish так же выпустил русификатор текста и для Ninja Gaiden Sigma 2. Пользователь сказал, что планирует выпустить русификаторы для всех частей сборника.

Ninja Gaiden: Master Collection - сборник из трёх игр, созданных студией Team Ninja, вышел на PC и консолях в 2021-м году и с тех пор оставался без перевода на русский язык.