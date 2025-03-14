Ninja Gaiden 2 Black получила свою первую скидку в Steam

Если вам нравятся экшены, где нужны быстрые рефлексы, идеальный выбор тайминга с огромным количеством оружия и навыков, чтобы показать свое мастерство, тогда ремастер классической Ninja Gaiden 2 Black от компании Koei Tecmo скорее всего попал в поле вашего зрения.

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