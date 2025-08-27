Ninja Gaiden 4 украсила обложку журнала Game Informer

Ninja Gaiden 4, долгожданная четвертая часть культовой экшен-франшизы, украсила обложку очередного свежего номера Game Informer, на которую попали два главных героя игры - новый протагонист Якумо и легендарный Рю Хаябуса.

Франшиза Ninja Gaiden пребывала в забвении более десяти лет, но 2025 год стал для серии настоящим возвращением. Начало года ознаменовалось для Koei Tecmo ремастером любимой Ninja Gaiden 2 на Unreal Engine 5, а затем вышла невероятная ретро-игра Ninja Gaiden: Ragebound от Dotemu и The Game Kitchen. Впрочем, 2025 год для франшизы еще далеко не закончен, поскольку в октябре этого года выйдет первая за более чем 13 лет главная часть серии - Ninja Gaiden 4.

В Ninja Gaiden 4, как и в экшене про двух ниндзя, участвуют две знаменитые игровые студии: разработчики серии Team Ninja и знаменитая команда по созданию экшенов PlatinumGames.

Напомним, что релиз Ninja Gaiden 4 состоится 21 октября 2025 года для ПК, PlayStation 5 и Xbox Series X|S. По оценкам, на прохождение сюжета уйдет примерно 15-20 часов, из которых где-то семь-девять часов вы будете играть за Рю.