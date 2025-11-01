PlatinumGames поделилась новыми обоями Ninja Gaiden 4 с комментариями художников

PlatinumGames поделилась несколькими новыми обоями, посвященными выходу Ninja Gaiden 4. Различные члены художественной команды поделились новыми иллюстрациями с ключевыми персонажами, сопровождая их своими комментариями.

Томоюки Кондо: ведущий художник пользовательского интерфейса : Очень рад отпраздновать выход NINJA GAIDEN 4!! ! Сэори – лучшая!!!

DAZZUR: Ведущий концепт-художник: В этой игре вас ждет незабываемый экшен! Поиграйте сами!

Манами Сайто: концепт-художник: Всем мастерам-ниндзя, старым и новым, желаю приятной игры!

Аои Савада: концепт: Жду вас за стенами Sky City Tokyo…

Тайга Накане: концепт-художник: Мой любимый навык – Insatiable Ripper для Takeminakata!

Новая часть серии Ninja Gaiden возвращается к интенсивным, высокоскоростным сражениям, которые так любят поклонники серии, с новым главным героем, Якумо, вступающим в бой вместе с вернувшимся Рю. В игре можно будет использовать Bloodbind Ninjutsu для трансформации оружия, а также старые техники, такие как Izuna Drop и Flying Swallow.

По сюжету, после воскрешения древнего врага на Токио в недалеком будущем обрушивается дождь из мисама. Именно Якумо, чья судьба переплетена с судьбой Рю Хаябуса, предстоит определить будущее города.

Ninja Gaiden 4 доступна на PlayStation 5, ПК (Steam) и Xbox Series X|S. Выход DLC The Two Masters запланирован на начало 2026 года.