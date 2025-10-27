Разработчики Ninja Gaiden 4 рассказали о дизайне NPC и персонажей

PlatinumGames опубликовала новый блог разработчиков Ninja Gaiden 4, в котором уделила особое внимание дизайну NPC и персонажей, сопроводив его комментариями и эскизами арт-директора игры Томого Нишии.

Первый представленный персонаж — Сеори, жрица Темного Дракона, направляющая главного героя Якумо. Ее дизайн основан на характерной синей веревке, символическом мотиве, навеянном темой «связывания» в игре. По словам Нишии, она — «старшая фигура, полная загадок», с характером, который колеблется между дисциплиной и озорством.

Следующий — Мисаки, советник клана Воронов. Его дизайн объединил западную утонченность с японскими традициями, включая сшитый на заказ костюм с элементами кимоно. По словам Нишии, команда быстро определилась с дизайном Мисаки.

Третий персонаж, Тиран, наставник Якумо. И хотя на ранних этапах разработки ему отводилась совершенно другая роль, команда переработала его персонажа в то, что Нишии назвала «большой смелый ворон, который не сдвинется с места, когда ты пытаешься отогнать его от мусорного бака» Финальная версия дизайна Тайрана прошла несколько итераций и была разработана несколькими членами команды, что сделало его одним из самых совместно разработанных персонажей игры. По ее признанию, Тайран — их личный фаворит.

Переосмысление образа Аяне для Ninja Gaiden 4 сочетает в себе элементы киберпанка и черты ее первоначального стиля. Как объяснил Нисии, ее дизайн отражает ее каноническую любовь к косметическим процедурам, а ее прическа была изменена в соответствии с футуристическим стилем игры.