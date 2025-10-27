Разработчики Ninja Gaiden 4 рассказали о дизайне NPC и персонажей

PlatinumGames опубликовала новый блог разработчиков Ninja Gaiden 4, в котором уделила особое внимание дизайну NPC и персонажей, сопроводив его комментариями и эскизами арт-директора игры Томого Нишии.
Первый представленный персонаж — Сеори, жрица Темного Дракона, направляющая главного героя Якумо. Ее дизайн основан на характерной синей веревке, символическом мотиве, навеянном темой «связывания» в игре. По словам Нишии, она — «старшая фигура, полная загадок», с характером, который колеблется между дисциплиной и озорством.
Следующий — Мисаки, советник клана Воронов. Его дизайн объединил западную утонченность с японскими традициями, включая сшитый на заказ костюм с элементами кимоно. По словам Нишии, команда быстро определилась с дизайном Мисаки.
Третий персонаж, Тиран, наставник Якумо. И хотя на ранних этапах разработки ему отводилась совершенно другая роль, команда переработала его персонажа в то, что Нишии назвала «большой смелый ворон, который не сдвинется с места, когда ты пытаешься отогнать его от мусорного бака» Финальная версия дизайна Тайрана прошла несколько итераций и была разработана несколькими членами команды, что сделало его одним из самых совместно разработанных персонажей игры. По ее признанию, Тайран — их личный фаворит.
Переосмысление образа Аяне для Ninja Gaiden 4 сочетает в себе элементы киберпанка и черты ее первоначального стиля. Как объяснил Нисии, ее дизайн отражает ее каноническую любовь к косметическим процедурам, а ее прическа была изменена в соответствии с футуристическим стилем игры.
Видеть не желаю такой противный дизайн персонажей, испохабили весь дизайн у Аяне.
"Ninja May Cry 4. K-pop edition"
Рию - мастер нинжа. А Якумо - тупо брат Неро-боя с дэвилтриппером
Не знаю,каких фанатов NG они слушали,когда делали это.Игра получилась непонятным нечто настолько,что мне в NG3 было интереснее играть.Когда выйдет долбаный Nioh 3,сразу будет видно-куда ушли все ресурсы и старания,а также чем были заняты TN,вместо оптимизации NG2 Black и разработки NG4.Они бы ещё её From Software отдали на разработку.
ни в дмк превратили и всё - нио 3 реально и по трейлерам вылгедит не очень - перед 2 частью сосёт по полной.