Утечка Ninja Gaiden 4 и загадочные достижения в Steam

Едва состоялся релиз долгожданной Ninja Gaiden 4, как возникла неприятная ситуация: за неделю до официального выхода игра попала в сеть. По имеющейся информации, компания допустила утечку версии для корейского региона, после чего игра распространилась в открытом доступе.

Несмотря на инцидент, разработчик не меняет подход к выпуску контента и до сих пор проскакивает информация о новом сюжетном дополнении.

Особый интерес вызывает ситуация в Steam. В карточке игры обнаружены упоминания о секретных достижениях, которые пока недоступны пользователям. Эти скрытые ачивки создают препятствия для полного завершения игры, в частности, мешают получить статус «100 % завершённости»