Утечка Ninja Gaiden 4 и загадочные достижения в Steam

Едва состоялся релиз долгожданной Ninja Gaiden 4, как возникла неприятная ситуация: за неделю до официального выхода игра попала в сеть. По имеющейся информации, компания допустила утечку версии для корейского региона, после чего игра распространилась в открытом доступе.
Несмотря на инцидент, разработчик не меняет подход к выпуску контента и до сих пор проскакивает информация о новом сюжетном дополнении.
Особый интерес вызывает ситуация в Steam. В карточке игры обнаружены упоминания о секретных достижениях, которые пока недоступны пользователям. Эти скрытые ачивки создают препятствия для полного завершения игры, в частности, мешают получить статус «100 % завершённости»
Что ты несёшь? Игра попала в сеть ровно в день релиза. Никакой недели не было, об этом бы все порталы писали.
парень я несу правду и точка)
знаешь типа ФиендГаябуса? Тип который пишет моды для нищих сигма нг, он на корейской версии игры на кике всю ее слил, один из первых, а ты прежде чем предьявы кидать иди сам поизучай что нибудь, в том числе и актуальное комьюнити нг)))
несёшь бред, я качал в день релиза
а кликать не пробовали? там как минимум напишут названия, либо как максимум что надо делать