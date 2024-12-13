Анонсирована Ninja Gaiden: Ragebound - хардкор эпохи NES возвращается

Первой, пусть и не очень громкой, но очень ностальгичной премьерой стала Ninja Gaiden: Ragebound. Ремейк классической игры с NES/Dendy от авторов Blasphemous.

Этот ремейк/переосмысление успешно объединяет классическую историю и игровой процесс серии NINJA GAIDEN, разработанной Tecmo (теперь KOEI TECMO GAMES) из 8-битной эпохи, с глубиной и интенсивностью современных 3D-игр. Лучшее из обеих эпох объединяется, чтобы создать эпическое и захватывающее приключение.

Сюжет начинается с миссии легендарного Рю Хаябусы, отправляющегося в Америку, чтобы исполнить волю отца. Пока он находится вдали от дома, барьер между человеческим миром и царством демонов неожиданно разрушается. Армия темных существ обрушивается на деревню Хаябуса, погружая её в хаос и угрожая уничтожением. На защиту деревни встаёт Кэндзи Модзу, молодой и амбициозный ниндзя. В отсутствие Рю именно ему предстоит взять на себя ответственность за борьбу с демоническими силами, используя свои навыки, хитрость и мощь.

NINJA GAIDEN: Ragebound переносит знакомую атмосферу классической серии в новую эпоху, сохраняя её легендарный боевой дух. Игра выйдет летом 2025 года.