Возвращение к истокам: Ninja Gaiden: Ragebound выйдет в конце июля

Серия Ninja Gaiden возвращается — и делает это громко! Уже 31 июля 2025 года выходит Ninja Gaiden: Ragebound — новый проект, который вернёт серию к её корням и порадует поклонников ретро-экшена.

Созданная студией The Game Kitchen, известной по Blasphemous, игра обещает стремительный темп, зрелищные сражения и дух классических 2D-платформеров. Ragebound ориентируется на стиль оригинальных частей до эры Devil May Cry-подобного экшена, прославивших серию на Xbox и Xbox 360.

Идеальное сочетание ностальгии и драйва — этот релиз станет отличным подарком для фанатов ниндзя и хардкорного геймплея.