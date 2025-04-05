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Nivalis 2025 г.
Инди, Другой симулятор, Киберпанк
5.9 33 оценки

Киберпанковский симулятор жизни Nivalis не выйдет этой весной

Simple Jack Simple Jack

Ion Lands объявила, что киберпанк-симулятор жизни Nivalis не выйдет весной, как планировалось. Разработчики говорят, что работы еще много, особенно по части пользовательского интерфейса, баланса экономики и исправления багов. Они понимают, что фанаты расстроятся (а их у игры в Steam уже больше 40 тысяч), но уверяют, что разработка идет полным ходом.

Мир Nivalis довольно сложный и необычный для жанра "повседневной жизни", ведь там надо и рестораном рулить, и дом обустраивать, и бытом заниматься, и фермой, и рыбалкой, да еще и на лодке кататься. Плюс ко всему, там еще и сюжет интересный. Разрабы просят геймеров набраться терпения и обещают, что скоро объявят новую дату выхода и поделятся свежими новостями по игре.

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