Киберпанковский симулятор жизни Nivalis не выйдет этой весной

Ion Lands объявила, что киберпанк-симулятор жизни Nivalis не выйдет весной, как планировалось. Разработчики говорят, что работы еще много, особенно по части пользовательского интерфейса, баланса экономики и исправления багов. Они понимают, что фанаты расстроятся (а их у игры в Steam уже больше 40 тысяч), но уверяют, что разработка идет полным ходом.

Мир Nivalis довольно сложный и необычный для жанра "повседневной жизни", ведь там надо и рестораном рулить, и дом обустраивать, и бытом заниматься, и фермой, и рыбалкой, да еще и на лодке кататься. Плюс ко всему, там еще и сюжет интересный. Разрабы просят геймеров набраться терпения и обещают, что скоро объявят новую дату выхода и поделятся свежими новостями по игре.