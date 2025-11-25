ЧАТ ИГРЫ
на главную
об игре
No Man's Sky 09.08.2016
Экшен, Адвенчура, Симулятор, Открытый мир, Песочница, Космос, Научная фантастика , Виртуальная реальность
7.7 5 138 оценок

В No Man's Sky нашли бассейн с водкой

Simple Jack Simple Jack
Бассейн «Водка» в No Man's Sky
Бассейн «Водка» в No Man's Sky

Геймер под ником Enigmartist опубликовал скриншот, на котором показал необычное открытие в No Man's Sky. Пользователь обнаружил в космической песочнице небольшой минеральный бассейн под названием «Водка».

Начал свою первую экспедицию и, честно говоря, слегка взволнован.

Любопытно, что первооткрывателем этого источника указывается Hello Games. Возможно, что кто-то из разработчиков решил пошутить над фанатами. Также есть вероятность, что это проделки случайной генерации. В игре, где существуют миллионы планет и звездных систем, даже бассейн с водкой может стать реальностью.

Онлайн No Man's Sky в Steam резко вырос после выхода обновления Voyagers. Игроки активно создают необычные корабли. Например, телефон Nokia или летающую свалку.

Источник  
6
8
Комментарии:  8
Ваш комментарий
Charlie Kirk

Русский след.

2
Иваныч из Тулы

Это моё, не трожь! 😡

1
Arinis

Если б было море пива-
Я б дельфином стал красивым
Если б было море водкой
Стал бы я подводной лодкой

1
J a r v i s

Грустно конечно, но процентов 40 мужиков из моего города просто бы туда с разбега

1
BigusDickus

тоже мне открыватель. все, кто летал в последней экспедиции, это видели, как и я. просо минерал так назвали.

1
-zotik-

Не трогай, это на новый год

1
Ивасик

"Путинка" ?

1
dhgydtryjh

Ивасик-Пивасик