В No Man's Sky нашли бассейн с водкой

Геймер под ником Enigmartist опубликовал скриншот, на котором показал необычное открытие в No Man's Sky. Пользователь обнаружил в космической песочнице небольшой минеральный бассейн под названием «Водка».
Начал свою первую экспедицию и, честно говоря, слегка взволнован.
Любопытно, что первооткрывателем этого источника указывается Hello Games. Возможно, что кто-то из разработчиков решил пошутить над фанатами. Также есть вероятность, что это проделки случайной генерации. В игре, где существуют миллионы планет и звездных систем, даже бассейн с водкой может стать реальностью.
Онлайн No Man's Sky в Steam резко вырос после выхода обновления Voyagers. Игроки активно создают необычные корабли. Например, телефон Nokia или летающую свалку.
Русский след.
Это моё, не трожь! 😡
Если б было море пива-
Я б дельфином стал красивым
Если б было море водкой
Стал бы я подводной лодкой
Грустно конечно, но процентов 40 мужиков из моего города просто бы туда с разбега
тоже мне открыватель. все, кто летал в последней экспедиции, это видели, как и я. просо минерал так назвали.
Не трогай, это на новый год
"Путинка" ?
Ивасик-Пивасик