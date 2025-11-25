В No Man's Sky нашли бассейн с водкой

Бассейн «Водка» в No Man's Sky

Геймер под ником Enigmartist опубликовал скриншот, на котором показал необычное открытие в No Man's Sky. Пользователь обнаружил в космической песочнице небольшой минеральный бассейн под названием «Водка».

Начал свою первую экспедицию и, честно говоря, слегка взволнован.

Любопытно, что первооткрывателем этого источника указывается Hello Games. Возможно, что кто-то из разработчиков решил пошутить над фанатами. Также есть вероятность, что это проделки случайной генерации. В игре, где существуют миллионы планет и звездных систем, даже бассейн с водкой может стать реальностью.

Онлайн No Man's Sky в Steam резко вырос после выхода обновления Voyagers. Игроки активно создают необычные корабли. Например, телефон Nokia или летающую свалку.