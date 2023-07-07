Трейлер Nobunaga's Ambition: Awakening трейлер демонстрирует множество стратегических возможностей ©

Компания Koei Tecmo выпустила новый трейлер игры Nobunaga's Ambition: Awakening, и в нем подробно рассматриваются некоторые стратегические системы игры. Если вы ищете острых ощущений, то, возможно, этот трейлер не для вас, но если вы хотите узнать о повседневном управлении японским кланом в Период Сражающихся царств, то это отличное место для начала.

В прошлом месяце Koei Tecmo показала обзорный трейлер Nobunaga's Ambition: Awakening, который дал довольно солидное представление о японском стратегическом симуляторе. Новый трейлер называется "System Introduction Video" и имеет подзаголовок "Diversified Strategies".

В трейлере Koei Tecmo демонстрирует способы, с помощью которых вы можете создать уникальный клан, выбирая различные стратегии, каждая из которых по-разному влияет на ваш клан. Вы также можете выбирать людей, которые будут составлять ваш внутренний круг, назначать должностных лиц клана и получать различные бонусы в зависимости от того, кого вы назначите на различные роли.

Замки, которыми владеет ваш клан, могут быть назначены на оборонительные или наступательные функции, что изменит их работу на карте мира. Вы также можете назначить базы пополнения запасов, чтобы помочь отрядам получить дополнительную провизию, так что ваша армия никогда не останется голодной во время длительного похода.

В новом трейлере также демонстрируется система "Клановая цель", которая показывает вам список различных целей, которые нужно достичь, каждая из которых имеет соответствующие бонусы, которые можно разблокировать. Например, вы можете захотеть собрать в своем клане 5 000 урожая или набрать 10 000 солдат. Достигнув этих целей, вы получите бонусы в зависимости от цели, что позволит вам строить свой клан дальше в этом направлении.

Nobunaga's Ambition: Awakening выходит на Западе на ПК, PlayStation 4 (и PS5 через обратную совместимость) и Nintendo Switch 20 июля.