Огненный платформер Nocturnal получил расширенное издание в финальном обновлении

Сегодня независимый разработчик Sunnyside Games в партнерстве с Dear Villagers добавляет последнее крупное обновление к своему платформеру Nocturnal для ПК, а обновление для консоли должно выйти позднее в этом году. Благодаря множеству новых функций, включая обновленные функции оптимизации и доступности, покорите Туман и используйте свой огонь, чтобы раскрыть, какие секреты скрываются под ним.
Nocturnal предлагает претендентам бросить вызов прекрасным руинам с помощью множества дополнительных испытаний. Те, кто ищет славы настоящего испытания, могут включить множество функций ускорения, таких как более быстрые переходы, пропускаемые кат-сцены и таймер с возможностью приостановки. Только самые свирепые воины попробуют свои силы в режиме постоянной смерти, в котором у вас есть только одна жизнь, чтобы пройти все путешествие.
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