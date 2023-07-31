Пламенный платформер Nocturnal получил первый крупный патч и хвалебный трейлер

Независимый разработчик Sunnyside Games в партнерстве с Dear Villagers сегодня выпустили первый крупный патч для пламенного платформераNocturnal для ПК. Обновление для консольных версий появятся позже.
Это обновление добавляет:
- Новое меню выбора уровня для воспроизведения определенных разделов игры.
- Новый враг «Защищенный»
- Новые предметы знаний (еще пять букв, которые нужно найти)
- Новые сегменты уровня с новыми элементами повествования
- Советы во время загрузочных экранов
- 5 новых статуй феникса
- Улучшена боевая отдача (главный герой и боссы)
- Новые диалоги
- Новая анимация чтения букв и свитков
- Улучшены звуковые эффекты для главного героя
- Улучшения пользовательского интерфейса
- Новый учебник по отражению кинжала
- Настройки сложности (бои с боссами были переработаны)
- Настройки дизайна уровней (убраны некоторые двери, которые мешали вернуться)
- Новый режим производительности, позволяющий в полной мере насладиться игрой с более низкими характеристиками.
«Хотя мы довольны оригинальной Nocturnal, мы внимательно прислушивались к отзывам игроков и старались улучшить игру и предоставить максимально совершенную версию», — сказал соучредитель Sunnyside Games Габриэль Сондереггер. «Это обновление предлагает множество улучшений, которые, мы надеемся, вам понравятся!»