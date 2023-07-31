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Nocturnal 07.06.2023
6.3 15 оценок

Пламенный платформер Nocturnal получил первый крупный патч и хвалебный трейлер

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monk70
Новости

Независимый разработчик Sunnyside Games в партнерстве с Dear Villagers сегодня выпустили первый крупный патч для пламенного платформераNocturnal для ПК. Обновление для консольных версий появятся позже.

Это обновление добавляет:

  • Новое меню выбора уровня для воспроизведения определенных разделов игры.
  • Новый враг «Защищенный»
  • Новые предметы знаний (еще пять букв, которые нужно найти)
  • Новые сегменты уровня с новыми элементами повествования
  • Советы во время загрузочных экранов
  • 5 новых статуй феникса
  • Улучшена боевая отдача (главный герой и боссы)
  • Новые диалоги
  • Новая анимация чтения букв и свитков
  • Улучшены звуковые эффекты для главного героя
  • Улучшения пользовательского интерфейса
  • Новый учебник по отражению кинжала
  • Настройки сложности (бои с боссами были переработаны)
  • Настройки дизайна уровней (убраны некоторые двери, которые мешали вернуться)
  • Новый режим производительности, позволяющий в полной мере насладиться игрой с более низкими характеристиками.
«Хотя мы довольны оригинальной Nocturnal, мы внимательно прислушивались к отзывам игроков и старались улучшить игру и предоставить максимально совершенную версию», — сказал соучредитель Sunnyside Games Габриэль Сондереггер. «Это обновление предлагает множество улучшений, которые, мы надеемся, вам понравятся!»
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