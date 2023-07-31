Пламенный платформер Nocturnal получил первый крупный патч и хвалебный трейлер

Игра в жанре экшен-платформер, которая переносит вас в мир, где острова покрыты таинственной дымкой. Вы играете за Ардешира, древнего воина, который возвращается на родной остров Нахран после долгих странствий. Вы должны пробиться сквозь дымку и выяснить судьбу своего народа.

Ваше оружие — огонь и меч. Огонь поможет вам отпугивать дымку и освещать путь. Меч поможет вам сражаться с разными врагами, которые живут в дымке. Вы также можете использовать свои способности, чтобы преодолевать препятствия и разгадывать загадки.