Пламенный платформер Nocturnal вышел на ПК и консолях ©

Инди-разработчик Sunnyside Games в партнерстве с Dear Villagers выпустили свой пламенный платформер Nocturnal на платформах Nintendo Switch, PlayStation 5 и Xbox Series, в магазинах Steam, Epic и Microsoft.

Nocturnal — это приключенческая исследовательская одиссея, в которой игрокам предстоит отразить гнусный туман, окутывающий древний остров. Используйте свой огонь, чтобы раскрыть секреты, скрытые под туманом.

После трудного путешествия по неспокойному морю Ардешир, солдат Неугасимого Пламени, возвращается на свой родной остров Нахран. Окутанный сумрачным туманом, Ардешир должен положиться на огонь, чтобы потушить зловещие силы, захватившие его родную землю. Пламя имеет много применений здесь. Он может отражать Туман, поджигать декорации, включать механизмы и использоваться для сжигания существ темной магии, невосприимчивых к обычному оружию. Но имейте в виду: в Тумане нельзя дышать, так что вам придется использовать свою смекалку, поскольку вы интуитивно придумываете новые способы держать его в страхе.

Становитесь сильнее, предлагая огню собранный пепел. Получите способности, которые помогут вам увеличить свою жизненную силу, дольше задерживать дыхание или пожертвовать пеплом в надежде получить новые силы по пути.

Nocturnal призывает претендентов бросить вызов его красивым руинам с множеством дополнительных испытаний. Те, кто ищет славу настоящего испытания, могут включить множество функций ускоренного прохождения, таких как более быстрые переходы, пропускаемые кат-сцены и таймер с паузой. Только самые свирепые воины смогут попробовать свои силы в режиме Permadeath Mode, где у вас есть только одна жизнь, чтобы пройти все путешествие.