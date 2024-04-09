Авторы Noita выпустили обновление Epilogue 2. В игре появились белые дыры

Создатели хардкорного магического рогалика Noita продолжают выпускать обновления, последнее из которых — Epilogue 2. Оно добавляет новый биом, врагов, боссов и заклинания, в том числе безумные: «белая гига-дыра», «искристый отскок» и «удивительное золотое заклинание». После выхода обновления старые сохранения перестанут работать, поэтому была открыта новая бета-ветка.

До 15 апреля игру можно купить со скидкой 60% за 174 рубля. Особенность Noita — в физическом моделировании каждого пикселя, из-за чего каждое заклинание героини может сработать непредсказуемо. 95% покупателей рекомендуют игру в Steam.