Симулятор средневекового королевства Norland неплохо стартовал Steam

На прошлой неделе Hooded Horse выпустила в раннем доступе Steam еще одну новую игру — симулятор средневековья Norland. Хотя она и не достигла тех же высот, что и ее суперхит Manor Lords, издатель будет рад видеть, что Norland провела достойные стартовые выходные, что касается количества игроков и обзоров в Steam.

Для тех, кто впервые слышит о Norland, это игра-симулятор, которая позволяет вам управлять семьей дворян и превратить небольшое поселение во внушительное королевство. Дипломатия, счастливое и лояльное население, немного старых добрых войн и многое другое потребуются для расширения вашей колонии и отражения врагов.

Двухмесячная задержка даты запуска только усилила ожидание игроков. Но теперь игра вышла и с момента запуска в раннем доступе ею наслаждается довольно большая база игроков, достигшая пика в чуть менее 12 000 игроков в Steam. Что касается того, что думают игроки, у Norland в настоящее время в основном положительные отзывы — 72% рецензентов Steam рекомендуют проект на данный момент, но, как показывает это число, не все впечатлены. Можно с уверенностью сказать, что баги являются большой причиной отрицательных отзывов, но разработчик Long Juant не перестает радовать обновлениями, выпустив уже четыре патча для игры с момента ее выхода. Другие не согласны с тем, что в вашей дворянской семье всего пять главных персонажей, в то время как есть также некоторые проблемы с балансом, которые нужно решить.

Однако большинство из тех, кто опробовал Norland, любят суетливое поведение жителей и дикие сюжетные линии, которые могут возникнуть по мере того, как вы расширяете свое королевство и развиваете отношения с членами вашего семейного круга.