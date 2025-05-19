Свежее обновление для Norland радикально меняет механику армии и миграции

Стратегия Norland получила масштабное обновление №37 — завершающее из базовых перед внедрением новых механик. Главное изменение — отмена военного налога: церковь больше не собирает плату за содержание армии.

Теперь наёмники заключают контракт на 10 игровых дней. Если его не продлить вовремя, бойцы покинут армию. Эти воины — рыцари с лёгкой бронёй и копьями, не подверженные дезертирству. В отличие от них, рыцари, выросшие из детей лордов, остаются служить навсегда.

Срок действия эффекта «страха смерти» у наёмных крестьян уменьшен до 5 дней. Для баланса вассальные войска освобождаются от налогов на такой же срок. Кроме того, в поздней стадии игры выросла цена продления контрактов.

Крепостные башни теперь в два раза прочнее, а талант «Дипломат» стал эффективнее. За тренировку лордов начисляется 1,5 очка умения командования.

В миграционной системе добавлено важное нововведение: если город полностью окружён стеной, мигранты не смогут попасть внутрь. Часть из них становится разбойниками. Также теперь 15% новоприбывших — фанатики, причём минималистичная база их веры сократилась после отмены утренних богослужений.

Разработчики также улучшили охоту, доработали глобальную карту и исправили ряд багов. Полный список изменений можно найти вот здесь.