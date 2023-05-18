Oblivion Override выйдет в раннем доступе через месяц ©

Разработчики из Humble Mill сообщили, что сайд-скроллер-рогалик Oblivion Override выйдет в раннем доступе для ПК через Steam 14 июня.

С момента своего дебюта на фестивале Steam Next Fest в начале этого года Oblivion Override претерпела обширные обновления, касающиеся разнообразия построек, выбора оружия и даже добавления Новая игра+

События Oblivion Override происходят в эпоху роботов, когда человечество осталось в прошлом. Роботы все еще несут оковы Кода Обливиона — отказоустойчивой программы, разработанной их создателями для нейтрализации враждебной эволюции ИИ.

Играйте за Крима, сына боевого робота, и отправляйтесь в пустынные просторы базы Дульсе на загадочную миссию. Динамичные и интенсивные встречи бросят вызов игрокам, чтобы в полной мере использовать превосходные возможности Кримсона. Выполняйте экстравагантные разнонаправленные воздушные рывки, двойные прыжки и забеги по стенам, чтобы дополнить различные передовые виды оружия, каждое со своим собственным стилем атаки и навыками.