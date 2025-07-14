Атмосферная ретро-RPG Octopath Traveler отмечает седьмую годовщину

Ровно семь лет назад, летом 2018 года, Square Enix выпустила на Nintendo Switch свою экспериментальную ролевую игру Octopath Traveler, вдохновлённую классикой 16-битной эпохи. Игра предлагала уникальную подачу с восьмью героями, каждый из которых имел собственную сюжетную линию, стиль боя и способности, а визуальное оформление в стиле HD-2D стало новой эстетикой для японских RPG. После успеха на Switch игра достаточно быстро добралась до ПК и других консолей.

С тех пор Octopath Traveler превратилась в одно из главных неочевидных достижений Square Enix последних лет. К 2022 году продажи первой части превысили отметку в 3 миллиона копий, а её продолжение — Octopath Traveler 2, вышедшее в 2023 году, всего за год разошлось тиражом свыше 1 миллиона. По данным на 2024 год, общие продажи всей серии превысили 5 миллионов экземпляров.

В честь седьмой годовщины компания опубликовала праздничную иллюстрацию от художника Юкихиро Кадзимото. На ней изображены сразу четыре персонажа, ранее появлявшиеся в камео во второй части. Square Enix поблагодарила поклонников за поддержку и сопровождение серии на протяжении всех этих лет.

Несмотря на отсутствие официальных анонсов относительно будущего франшизы, интерес к Octopath Traveler среди поклонников жанра остаётся высоким. Возможно в будущем мы сможем увидеть продолжение этой серии.