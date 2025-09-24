Square Enix показала новые механики в трейлере Octopath Traveler 0

На Tokyo Game Show 2025 Square Enix и студия Dokidoki Grooveworks представили свежий трейлер Octopath Traveler 0, раскрывший ключевые игровые механики и нововведения. Релиз состоится 4 декабря 2025 года сразу на PlayStation 5, Xbox Series, Switch 2, PlayStation 4, Switch и PC.

Новая глава популярной JRPG-серии расскажет о путешествии по королевству Орстерра, где игрокам предстоит восстановить разрушенный родной город и раскрыть тайну божественных колец. Разработчики обещают сочетание классических элементов серии с новыми механиками, которые делают игру ещё более масштабной.

Зрителям вновь предложат фирменную HD-2D-графику — смесь ретро-пиксельного стиля и современной 3DCG. Вернутся знакомые механики, такие как Path Actions и система Break & Boost, позволяющая переломить ход сражения.

Главным новшеством станет создание собственного персонажа: можно выбрать внешний вид, голос, а также даже любимое блюдо героя. Дополняет это система строительства города — игроки смогут восстановить родное поселение, приглашая туда союзников и жителей.

Боевая система также получила расширение: теперь можно собрать команду из восьми персонажей, выбирая из более чем 30 доступных союзников. Новая система навыков позволит обмениваться умениями между героями, открывая простор для тактических комбинаций.

Octopath Traveler 0 обещает стать не просто приквелом, а свежим шагом в развитии серии, совмещая классическую ролевую глубину с элементами симулятора и персонализации. Уже в декабре поклонников ждёт возвращение в мир, где каждая история — это путь к новой легенде.