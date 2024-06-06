Обновление Octopath Traveler 2 добавляет дополнительный боевой режим

Square Enix недавно объявила, что Octopath Traveler 2 неожиданно вышла на Xbox Series X/S и Xbox One (вместе с ее предшественницей, наконец-то вышедшей на PlayStation), и в дополнение к этому компания также выпустила бесплатное обновление для RPG, которое добавляет новые битвы с боссами.

В частности, Square Enix сообщила, что в Octopath Traveler 2 добавлен дополнительный боевой режим, который позволяет вам сражаться с боссами, которые еще сложнее, чем в базовой игре. Доступный только после победы над финальным боссом, режим Extra Battle также позволит вам сражаться с играбельным составом оригинальной Octopath Traveler.

Octopath Traveler 2 доступна на PS5, Xbox Series X/S, PS4, Xbox One, Nintendo Switch и ПК, а также в Game Pass без дополнительной платы.