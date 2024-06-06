После объявления о том, что Octopath Traveler и Octopath Traveler II теперь доступны на всех современных платформах, Square Enix объявила, что продажи серии Octopath Traveler превысили 4 млн копий по всему миру с момента своего появления в 2018 году.

Octopath Traveler можно купить на PSN вместе с комплектом второй игры за 74,99 доллара. Сама первая игра стоит 59,99 доллара. Такой же набор теперь доступен и на ПК через Steam.

Стоит также отметить, что первая игра снова доступна на Game Pass. Обе игры будут доступны на Game Pass до января 2026 года.