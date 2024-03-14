Хидео Кодзима показал фотографии с сеансов захвата движения для OD

Легендарный японский разработчик Хидео Кодзима опубликовал в своем официальном профиле X изображения, на которых можно увидеть процесс работы над OD, новой игрой от Kojima Productions в партнерстве с Xbox.

На снимках Кодзима показал процесс подготовки к захвату движений вместе с актрисой, которую сложно опознать, так как она сидит к нам спиной. О том, что это фотографии сделанные во время работы над OD, можно судить хотя бы по тому, что на одной из них заснята авторучка с логотипом Xbox, а на заднем плане показаны люди в мокап-костюмах.

Тот факт, что на одном из снимков фигурирует Xbox, служит отличным доказательством того, что речь в данном случае идет именно о хоррор-игре, которую Хидео Кодзима делает для Xbox. Если бы это было что-то связанное с Death Stranding 2, вряд ли можно было бы увидеть упоминание бренда Xbox. В конце концов, сиквел является эксклюзивом для PS5.

Анонсированная на прошлогодней церемонии Game Awards, "OD" - это ужастик, в создании которого примет участие известный режиссер Джордан Пил, а также актеры Софи Лили, Хантер Шафер и Удо Кир.

Кроме того, OD создается на Unreal Engine 5 с использованием технологии MetaHuman и задействует новую систему "Social Scream".