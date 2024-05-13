Инсайдер поделился особенностями геймплея экспериментального хоррора OD от Хидэо Кодзимы

В конце прошлого года на церемонии итогов года The Game Awards 2023 был представлен амбициозный хоррор OD. Проектом занимается известный геймдизайнер Хидэо Кодзима, известный по серии Metal Gear и Death Stranding, совместно с голливудским режиссером Джорданом Пилом. Кроме загадочного тизера об игре до сих пор известно очень мало, но свежий инсайд от проверенного источника раскрывает первые особенности игрового процесса.

Сведениями об OD поделился зарекомендовавший себя автор утечек под ником DuskGolem. Обычно инсайдер специализируется на утечках, связанных с серией Resident Evil, но сегодня решил поделиться информацией об интригующей игре Хидэо Кодзимы. Проект студии Kojima Productions ранее создавался под кодовым названием Overdose и с самого начала он позиционировался как некий эксперимент с разными форматами, возможностями и даже жанрами.

Весь основной игровой процесс OD строится на взаимодействии игроков с мультимедийным контентом. В игре есть длинные кинематографические ролики, которые приводят к активному и пассивному геймплею двух видов. В первом случае игроки должны смотреть и «управлять» персонажами, используя информацию, полученную из других источников, таких как веб-страницы, взаимодействующая с игрой система обмена сообщениями по телефону, и помогать им, меняя предметы в окружении и давая указания персонажам. При этом следить можно было за героями с видом от третьего лица или от первого.

Второй элемент игрового процесса уже основан на более привычном прохождении хоррора, где с видом от первого лица игроки управляют главным героем. Среди основных активностей было решение различных головоломок и изучение локаций, но без прямой борьбы с противниками или монстрами.

Как отмечает DuskGolem, он описал геймплей OD еще на раннем этапе производства. Такой игровой процесс был реализован еще несколько лет назад и сейчас уже мог многое измениться, особенно при участии режиссера Джордана Пила. Изначально проект был задуман Кодзимой и другими сценаристами внутри студии Kojima Productions.