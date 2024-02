Кодзима раскрыл новые подробности об участии Джордана Пила в таинственном хорроре OD

В следующем году выйдет Death Stranding 2: On the Beach, а примерно в это же время Kojima Productions начнет производство нового шпионского экшена Physint, так что у Хидео Кодзимы и его студии и без того много дел - но это еще не все. В разработке находится хоррор OD, создаваемая в сотрудничестве с Xbox Game Studios, в которой, как стало известно на церемонии The Game Awards в декабре, с Кодзимой будет сотрудничать известный американский актер и режиссер Джордан Пил (Jordan Peele).

Но как именно Пил будет участвовать в проекте? Во время одного из эпизодов своего YouTube-шоу HideoTube Кодзима рассказал об этом подробнее.

Мы познакомились на моем подкасте и выяснили, что являемся общими поклонниками друг друга. С тех пор мы виделись несколько раз. Мы говорили о том, что хотим поработать вместе, и он собирается участвовать в OD.

Хотя Кодзима не стал объяснять, в каком именно качестве будет задействован Пил, он все же подтвердил, что не будет играть персонажа в игре, а скорее "примет творческое участие".

"Нет, не так", - сказал Кодзима, когда его спросили, появится ли Пил в самой игре. "Он будет участвовать в творческом процессе. У меня будут проблемы, если я скажу что-то еще".

Интересно, что Пил - не единственная известная звезда, которая будет сотрудничать с Кодзимой в OD в подобном качестве. Кодзима говорит, что над игрой работают и "другие такие же участники, как он". Хотя он пока не может назвать их имена, он говорит, что внутри компании их называют "Мстителями".

На самом деле мы называем их Мстителями, но у нас есть и другие члены, такие же, как он. "Если бы я объявил имена, вы бы удивились. У нас есть список участников, с которыми мы ведем переговоры. Но все еще не решено. Когда мы раскроем эти имена, мое имя будет полностью забыто. Вы будете шокированы, типа "какого черта?". Когда я показываю этот список агентам и менеджерам, они не могут поверить, что это правда. Они говорят: "Как вам удалось собрать всех этих людей, которые больше никого не слушают?"

Однако дальнейшие подробности о том, чего ждать от OD, еще некоторое время будут скудными, хотя Кодзима подтвердил, что новая информация о хорроре будет появляться "постепенно". Однако Kojima Productions подала заявки на торговые марки Social Scream System и Social Stealth, что может говорить о том, что в игре будут присутствовать многопользовательские элементы, аналогичные Death Stranding (в которой, конечно же, используется так называемая Social Strand System).

Во время эфира на HideoTube Кодзима также рассказал о том, почему он решил вернуться к жанру стелса с Physint, а также раскрыл новые подробности о Death Stranding 2, ее сеттинге и некоторых новых геймплейных механиках.