Началось открытое тестирование ролевой игры Of Ash and Steel

Разработчики из студии Fire & Frost совместно с издателем tinyBuild объявили о старте открытого плейтеста ролевой игры Of Ash and Steel. Игрокам, которые ранее подавали заявку на участие через Steam, рекомендуется проверять свою электронную почту на наличие приглашений.

Доступ к тестированию предоставляется участникам волнами, поэтому получение письма может занять некоторое время. Тестировщики также получили возможность пригласить в игру одного друга при условии, что он находится в списке друзей более тридцати дней.

Контент плейтеста включает в себя часть пролога, за исключением самого вступления, и небольшой фрагмент первой главы. Участники смогут исследовать земли острова Грейшафт, который является местом действия игры, а также опробовать боевую систему, рыбалку и другие игровые механики. Of Ash and Steel создается в духе классических RPG, где акцент делается на самостоятельном исследовании мира без маркеров заданий.