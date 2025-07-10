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Of Ash and Steel 2025 г.
Экшен, Адвенчура, Ролевая, Инди, От третьего лица, Фэнтези, Открытый мир
7.4 73 оценки

Началось открытое тестирование ролевой игры Of Ash and Steel

Extor Menoger Extor Menoger

Разработчики из студии Fire & Frost совместно с издателем tinyBuild объявили о старте открытого плейтеста ролевой игры Of Ash and Steel. Игрокам, которые ранее подавали заявку на участие через Steam, рекомендуется проверять свою электронную почту на наличие приглашений.

Доступ к тестированию предоставляется участникам волнами, поэтому получение письма может занять некоторое время. Тестировщики также получили возможность пригласить в игру одного друга при условии, что он находится в списке друзей более тридцати дней.

Контент плейтеста включает в себя часть пролога, за исключением самого вступления, и небольшой фрагмент первой главы. Участники смогут исследовать земли острова Грейшафт, который является местом действия игры, а также опробовать боевую систему, рыбалку и другие игровые механики. Of Ash and Steel создается в духе классических RPG, где акцент делается на самостоятельном исследовании мира без маркеров заданий.

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Комментарии: 10
Ваш комментарий
Mr Merlegant

Ну ждем фидбека, ребята вроде создают с душой и рвением, вдохновляясь легендарными играми, надеюсь у них подучится сделать достойную рпг!

3
Janekste

Круто. Тоже пришло приглашение. Сейчас буду пробовать. Но весит что-то маловато для современной игры. Всего лишь 12 гигов. Как-то непривычно даже... Точка.

3
borsic

Ахереть, меня позвали на него.

2
Inferno007

качаю,интересно глянуть что там

WerGC

скорее всего всех позовут кто подал

Alex40001

ща посмотрим че там наворотили

ну через альт в скрытность это надо постараться а что бы камера за кувырком сьежала вообще шик вот бы в соусе так

дальше лагеря не ушел везде невидимые стенки. хз может кв делать надо

свобода выбора отдать 3 бутылку пойла или 2 а 3 отдать алкану

\"пирамида" гоблинов

A E

о дааа.

Спойлер

газочек на месте. придётся решейдом фиксить

nikvik jm

Плодотворной работы тестерам и разрабам.

Partenavia

У всех разрешение в игре не меняется? Меняю на разные, картинка такая же.

Алекс Рейлор

Ааа, то нечто, где поскупились на магию, видать, ещё одна Смута будет.