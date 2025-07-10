Началось открытое тестирование ролевой игры Of Ash and Steel

Разработчики из студии Fire & Frost совместно с издателем tinyBuild объявили о старте открытого плейтеста ролевой игры Of Ash and Steel. Игрокам, которые ранее подавали заявку на участие через Steam, рекомендуется проверять свою электронную почту на наличие приглашений.
Доступ к тестированию предоставляется участникам волнами, поэтому получение письма может занять некоторое время. Тестировщики также получили возможность пригласить в игру одного друга при условии, что он находится в списке друзей более тридцати дней.
Контент плейтеста включает в себя часть пролога, за исключением самого вступления, и небольшой фрагмент первой главы. Участники смогут исследовать земли острова Грейшафт, который является местом действия игры, а также опробовать боевую систему, рыбалку и другие игровые механики. Of Ash and Steel создается в духе классических RPG, где акцент делается на самостоятельном исследовании мира без маркеров заданий.
Ну ждем фидбека, ребята вроде создают с душой и рвением, вдохновляясь легендарными играми, надеюсь у них подучится сделать достойную рпг!
Круто. Тоже пришло приглашение. Сейчас буду пробовать. Но весит что-то маловато для современной игры. Всего лишь 12 гигов. Как-то непривычно даже... Точка.
Ахереть, меня позвали на него.
качаю,интересно глянуть что там
скорее всего всех позовут кто подал
ща посмотрим че там наворотили
ну через альт в скрытность это надо постараться а что бы камера за кувырком сьежала вообще шик вот бы в соусе так
дальше лагеря не ушел везде невидимые стенки. хз может кв делать надо
свобода выбора отдать 3 бутылку пойла или 2 а 3 отдать алкану
\"пирамида" гоблинов
о дааа.
газочек на месте. придётся решейдом фиксить
Плодотворной работы тестерам и разрабам.
У всех разрешение в игре не меняется? Меняю на разные, картинка такая же.
Ааа, то нечто, где поскупились на магию, видать, ещё одна Смута будет.