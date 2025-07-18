Бесплатная королевская битва Off the Grid добралась до Steam

Спустя почти год эксклюзивности в Epic Games Store, мрачная и стильная Off the Grid наконец-то вышла в Steam. Бесплатный боевик в жанре королевской битвы с элементами экстракции выделяется на фоне конкурентов своей жестокостью, киберпанковской атмосферой и участием режиссёра «Района № 9» Нила Бломкампа.

Сеттинг Off the Grid — это антиутопическое шоу, где королевская битва — кровавое развлечение для зрителей. Но в отличие от условно «весёлой» Apex Legends, здесь всё по-взрослому: с разорванными телами, выдранными киберконечностями и тяжёлым вооружением. Перед матчами вы настраиваете снаряжение: оружие, импланты, тактические гаджеты. Некоторые из них можно вызвать прямо посреди боя — чтобы перевернуть ход сражения за секунду.

Интересно устроена механика лута: всё, что вы находите — можно забрать с собой в следующие матчи. Но если погибнете до экстракции — теряете всё. Это добавляет игре азарта и делает каждую вылазку рискованной ставкой. Особенно с учётом того, что часть снаряжения может быть представлена в виде NFT — цифровых предметов, хранящихся на блокчейне.

NFT-механики — отдельная глава Off the Grid. Их интеграция вызывает споры в сообществе, и перед игрой стоит изучить, как они могут повлиять на ваш прогресс и инвентарь.