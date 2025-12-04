Ретро-гонка Old School Rally вышла из раннего доступа

Компания Astrolabe Games сообщила, что Old School Rally теперь официально доступна на ПК и консолях после раннего доступа к этой ретро-гоночной игре про бездорожье. Издание для Windows доступно в Steam со скидкой 20% в день запуска.

Игра Old School Rally, имеющая в настоящее время рейтинг «Очень положительно» в Steam и более 1100 отзывов, представляет собой верный респект золотой эры ралли. В полном релизе представлено более 30 уникальных автомобилей, спецучастки в 10 странах, более 22 гоночных трасс, почти 50 разблокируемых предметов и мощный саундтрек с более чем 30 оригинальными треками, а также ряд ключевых обновлений, которые обеспечат более насыщенный и полный игровой процесс как для новых, так и для вернувшихся игроков.

Old School Rally отличается динамичным аркадным игровым процессом с упором на навыки вождения и скоростные манёвры.