Old School Rally 18.07.2024
Инди, Гонки, Автомобили, От третьего лица, Ретро
6.2 16 оценок

Ретро-гонка Old School Rally вышла из раннего доступа

monk70 monk70

Компания Astrolabe Games сообщила, что Old School Rally теперь официально доступна на ПК и консолях после раннего доступа к этой ретро-гоночной игре про бездорожье. Издание для Windows доступно в Steam со скидкой 20% в день запуска.

Игра Old School Rally, имеющая в настоящее время рейтинг «Очень положительно» в Steam и более 1100 отзывов, представляет собой верный респект золотой эры ралли. В полном релизе представлено более 30 уникальных автомобилей, спецучастки в 10 странах, более 22 гоночных трасс, почти 50 разблокируемых предметов и мощный саундтрек с более чем 30 оригинальными треками, а также ряд ключевых обновлений, которые обеспечат более насыщенный и полный игровой процесс как для новых, так и для вернувшихся игроков.

Old School Rally отличается динамичным аркадным игровым процессом с упором на навыки вождения и скоростные манёвры.

Комментарии:  5
Юрий Пенкин

вот мой отзыв в стиме после полугода мучений и патчей, повёлся на то что люблю гонки и ралли, в итоге получил вот это, не покупайте никогда этот мусор, плюс эти ублюдки даже версию для xbox не сделали, хаха, может и к лучшему конечно

3
Pavel Rally

У других игроков получается вроде хорошо, перемотай на 5:08

1
Юрий Пенкин Pavel Rally

чел ну купи тогда и поиграй, потом напишешь мне сюда прав я был или нет

3
Pavel Rally Юрий Пенкин

Мне не нужна игра с такой графикой! Я прошлой зимой играл в Rally Arcade Classics.

2