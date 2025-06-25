Бесплатный выживач Once Human расширяется пользовательскими серверами, предлагая практически безграничные возможности

Разработчики из NetEase продолжают активно развивать Once Human — многопользовательский выживач в постапокалиптическом мире, который уже год доступен в формате условно-бесплатной игры. Теперь в проекте появились полноценные пользовательские серверы, открывающие игрокам огромные возможности для настройки игрового процесса под собственные вкусы и цели.

По словам студии, новая система позволяет запускать выделенные серверы с гибкими параметрами: от настройки погодных условий, времени суток и скорости восстановления ресурсов до точного баланса характеристик персонажа и строительства баз. Игроки могут свободно переключаться между PvE и PvP-сценариями, а также вручную регулировать, кто имеет доступ к их миру. В будущем в системе появится поддержка модификаций и уникальных сценариев, созданных специально для частных серверов.

NetEase подчёркивает, что поддержка таких серверов — это попытка «расширить границы Once Human», позволяя кому-то превратить игру в мирное крафтовое приключение, а кому-то — в беспощадный выживач для хардкорной аудитории. При этом все пользовательские данные хранятся отдельно от основной базы игры, что исключает любые конфликты с официальными серверами.

Впереди игру ждёт ещё больше новшеств. Уже 2 июля в прямом эфире на YouTube состоится презентация крупного обновления Once Human 2.0. Во время трансляции разработчики представят новую дорожную карту, подробности следующего сценария и улучшения системы PvP. Кроме того, в рамках мероприятия расскажут об ответвлении Once Human: Raidzone, которое выйдет уже в июле.