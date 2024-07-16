Игроки обвинили разработчиков Once Human в шпионаже для китайских рекламных агентств

На ПК в цифровом магазине Steam вышел очередной симулятор выживания с открытым миром и многопользовательским режимом Once Human. Привлекательный визуальный стиль и некоторые интересные механики помогли проекту мгновенно завоевать огромную аудиторию активных игроков. Рекорд по онлайну остановился на отметке в 231 тысячу пользователей, а в среднем Once Human запускают больше 120 тысяч человек ежедневно. Казалось бы, эти цифры указывают на однозначный успех игры, однако пользовательский рейтинг с момента релиза стал заметно снижаться и продолжает падать. В отрицательных отзывах утверждается, что Once Human является шпионской программой, которая следит за пользователями и собирает множество данных о них.
Прямых доказательств того, что в Once Human есть шпионский код или стороннее ПО для слежки, нет. Выводы недовольных игроков строятся исключительно на пользовательском соглашении, которое появляется при первом запуске. Большинство геймеров, конечно же, пропустили его и даже не читали, но как оказалось, в нём используются достаточно пугающие формулировки и даже требования для игроков.
В этом соглашении прямо указывается, что разработчики будут обрабатывать все действия игроков на серверах Once Human. Для этого они могут анализировать конфигурацию ПК и любые изменения в нём. Кроме этого, разработчики могут собирать другие данные о конечных пользователях. Такие формулировки выглядят пугающими, но на самом деле являются стандартной практикой для всех игр из Китая, где ужесточен контроль над разработчиками онлайн-игр.
Вероятно, авторам Once Human пришлось составить такое пользовательское соглашение, чтобы соответствовать регламенту издательства в Китае. Однако игрокам во всём мире такое решение пришлось не по душе. Пользователи опасаются, что студия может использовать их данные для продажи рекламным агентствам. Кроме этого, игроки считают, что фоновые приложения в Once Human для сбора необходимых данных и отчетов небезопасны сами по себе. Из-за этого рейтинг проекта сейчас находится на отметке в 67%, и многие игроки призывают отказаться от установки проекта на свой ПК.
Так это в 99% игр так, вон в геншин абсолютно тоже самое, несмотря на то, что игра то по сути сингл но на серверы идёт статистика. Другое дело что читами её можно выключить😁
А вообще странно, компании добра и позитива гугл и мелкомягкие делают абсолютно то же самое и ничего💁♂ // Павел Оппенгеймер
IOS, Андроид, Винда и т.д. их по ходу вообще не смущают, своей телеметрией.
Так это же всё можно отключить. Только не "галочками" в меню, которые только для успокоения пользователя, а сторонними утилитами, как минимум фаерволом, который блокирует подобной телеметрии доступ куда либо. В андроиде можно рутировать и постирать всё лишнее, ну а пользователи п*дорфонов добровольно выбирали страдание.
Вот это прям хорошо 😂
Неужели народ потихоньку учится читать, немыслимо. Кто считает, что китайцы такие плохие, шпионы партии, то советую почитать соглашение в игровом клиенте mail.ru, китайцы пушистые котики по сравнению с нашими, родными.
В автозапуске появилось две хреновины) Я их отключил.
То есть обвинили в том, что делают буквально все)
Всюду и везде шпионы . // Алексей Щелоков
Ясно, китайцы опять шпионят )
(не то, что бы они никогда этим не занимались)
Дело не только в соглашении. Уже писали про сторонние процессы во время игры
В целом игра хороша, тем более для бесплатной.
А когда у вас епиц стор отправляет все прямиком в анб - нормально? // Александр Ковалёв