Игроки обвинили разработчиков Once Human в шпионаже для китайских рекламных агентств

На ПК в цифровом магазине Steam вышел очередной симулятор выживания с открытым миром и многопользовательским режимом Once Human. Привлекательный визуальный стиль и некоторые интересные механики помогли проекту мгновенно завоевать огромную аудиторию активных игроков. Рекорд по онлайну остановился на отметке в 231 тысячу пользователей, а в среднем Once Human запускают больше 120 тысяч человек ежедневно. Казалось бы, эти цифры указывают на однозначный успех игры, однако пользовательский рейтинг с момента релиза стал заметно снижаться и продолжает падать. В отрицательных отзывах утверждается, что Once Human является шпионской программой, которая следит за пользователями и собирает множество данных о них.

Прямых доказательств того, что в Once Human есть шпионский код или стороннее ПО для слежки, нет. Выводы недовольных игроков строятся исключительно на пользовательском соглашении, которое появляется при первом запуске. Большинство геймеров, конечно же, пропустили его и даже не читали, но как оказалось, в нём используются достаточно пугающие формулировки и даже требования для игроков.

В этом соглашении прямо указывается, что разработчики будут обрабатывать все действия игроков на серверах Once Human. Для этого они могут анализировать конфигурацию ПК и любые изменения в нём. Кроме этого, разработчики могут собирать другие данные о конечных пользователях. Такие формулировки выглядят пугающими, но на самом деле являются стандартной практикой для всех игр из Китая, где ужесточен контроль над разработчиками онлайн-игр.

Вероятно, авторам Once Human пришлось составить такое пользовательское соглашение, чтобы соответствовать регламенту издательства в Китае. Однако игрокам во всём мире такое решение пришлось не по душе. Пользователи опасаются, что студия может использовать их данные для продажи рекламным агентствам. Кроме этого, игроки считают, что фоновые приложения в Once Human для сбора необходимых данных и отчетов небезопасны сами по себе. Из-за этого рейтинг проекта сейчас находится на отметке в 67%, и многие игроки призывают отказаться от установки проекта на свой ПК.