Игроки обвинили разработчиков Once Human в шпионаже для китайских рекламных агентств

Многопользовательская игра, действие которой происходит в мире после глобальной катастрофы. Земля оказалась заражена загадочным инопланетным веществом — Звёздной пылью. Она проникла повсюду — в почву, воду, растения и живых существ. Вы являетесь одним из немногих Мета-людей, переживших заражение и обретших уникальные способности благодаря Звёздной пыли.

В самом начале ваш главный герой пробуждается в неизвестном опасном месте. Ему предстоит изучить окружающий мир, найти еду и укрытие. Однако с водой и пищей ситуация непростая. Из-за вездесущего заражения они снижают Рассудок — один из важнейших показателей. Чем ниже Рассудок, тем меньше запас здоровья. Придётся балансировать между голодом и безумием.

Чтобы выжить, вам потребуются оружие и доспехи. В игре есть более 100 уникальных чертежей для изготовления самых разных видов оружия. Каждый новый чертеж расширяет ваш арсенал. А с помощью дополнительных модулей и улучшений вы можете создавать по-настоящему уникальное оружие.

Помимо опасностей дикой природы, в мире обитают и другие фракции выживших. Одни из них могут оказаться враждебными и жестокими, другие — полезными союзниками. Исследуйте поселения, помогайте обитателям и узнавайте об их историях. А может быть вам больше по душе роль загадочного одиночки-мстителя? Выбор за вами.

Главная цель — разгадать тайну Звёздной пыли и её происхождения. Возможно, в конце этого пути вы найдёте способ спасти человечество от полного уничтожения. Хотя порой на этом пути вам будет казаться, что вы совсем один. На самом деле в этом мире есть и те, кто готов вам помочь.