Once Human объявляет войну читерам - имена нарушителей появятся прямо в игре

В многопользовательском экшене Once Human назревают серьезные перемены — особенно для тех, кто предпочитает играть нечестно. Разработчики объявили о введении новых античит-мер в режиме RaidZone, находящемся в стадии тестирования. Теперь читеров будут не просто блокировать, но и публично позорить.

В обновлении появится несколько способов «клеймить» нарушителей: их имена будут отображаться в открытом мире, карточки игроков получат статус «читер» или «забанен», а информация о блокировках будет видна даже на экранах смерти. Команда также упростит систему жалоб, чтобы пользователи могли быстрее отправлять отчёты о подозрительной активности.

Помимо античита, грядут и другие изменения баланса. Манибус станет слабее, его использование — более затратным. Меметики для оружия заменят отдельными предметами, упрощая прокачку. А дружественный огонь потребует больше тактики — теперь союзники могут получать урон от своих.