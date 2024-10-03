Разработчики Once Human обещают "строгие меры" против злоупотреблений эксплойтами PvP

Once Human все еще относительно новая игра, но по мере развития игры в нее добавляются все новые события. Это включает в себя различные PvP-события, в которых игроки могут принять участие. Однако Starry Studio, разработчики Once Human, узнали о том, что игроки используют эксплойты ландшафта, чтобы попытаться получить победу. В результате Starry Studio пообещала «строгие меры» против тех, кто стремится «подорвать честность и удовольствие от игры» в режиме Clash PvP Prismverse. С последним обновлением Once Human эта игра теперь может конкурировать с такими играми, как Rust, DayZ и 7 Days to Die на витрине Steam, но использование эксплойтов ландшафта стало постоянной проблемой для тех, кто хочет участвовать в PvP.
Обновление Once Human с участием Clash от Prismverse было добавлено в патче 1.2, выпущенном на прошлой неделе. Обновление позволяет двум командам Метас сражаться друг с другом, при этом игроки выбирают, какую фракцию они хотят поддержать. Затем игрокам нужно сражаться, чтобы получить Prism Deviations. Хотя этот игровой режим обычно очень веселый, в настоящее время серверы забиты игроками, которые хотят использовать особенности рельефа, где игроки, взбирающиеся на горы или прячущиеся в водоемах, могут стать почти непобедимыми. Поскольку Starry Studio теперь осведомлены о ситуации, они заявили, что намерены «принять строгие меры против этих нарушений». Хотя зачастую подобные заявления довольно расплывчаты и не объясняют, что именно следует предпринять, Starry Studio уточнила, что они приготовили для тех, кто нарушает правила.
«Как только любое из этих нарушений будет подтверждено», все заработанные персонажем-нарушителем очки будут удалены, а аккаунт игрока будет забанен «минимум на 30 дней». Если это не подействует как сдерживающий фактор, баны будут продлены. «В серьезных случаях баны могут длиться до десяти лет». На официальном сайте разработчики также опубликовали всех персонажей, которые были забанены или получили выговоры за использование игры.
Starry Studio попросила тех, кто поймал нарушителей на месте преступления, сделать скриншот персонажа и отправить отчет с помощью внутриигровых инструментов поддержки клиентов. Тем временем разработчики Once Human работают над добавлением новой системы обнаружения отклонений Prism; юниты больше не смогут находиться в воде.
«Мы надеемся, что все Меты будут следовать правилам игры и поддерживать честную и веселую среду для всех», — говорится в заключении Starry Studio в своем заявлении.
Не честно наказывать за то, что игра позволяет делать. Я конеш не игрун, но мне не доставляет получать аплевухи за то, что играю без читов.
Это типа - не учитывайте пинг во время игры! Мол, если я выскакиваю первым из-за угла, то у меня есть десяток-другой миллисекунд преимущества, перед тем, кого я встречу, т.к. потенциальный оппонент сможет меня увидеть только когда тырнет перешлет инфу об моих координатах через пол мира прямо в его клиент. К тому моменту, вероятно, уже будет лететь новая инфа об моей победе =)
Имхо лучше бы правили баги, вместо разведения атмосферы обиженных стукачей =/
Я правильно понял, они приравняли использование рельефа к читам? А может, это разработчикам стоит подумать, как они карты для пвп лепят и как игроки могут их тактически использовать? Отличное, блин, решение - мы тут буераков наставим, но залезать на них нельзя. Это основа основ любого пвп - выбор хорошей позиции и игра от её особенностей. Даже в реале рельеф и складки местности роляют. Про воду вообще молчу, пве режимам сколько там уже, несколько месяцев? И разрабы не могли не видеть, как игроки влёгкую делают задание на осаду своей базы, просто ставя вышку для спавна мобов в любую лужу, из-за чего мобы разве что дальними атаками могут немного попукать, драться в воде они не умеют, как и игроки, в общем-то.
По-хорошему, для пвп вообще отдельную карту нужно делать, со всеми сопутствующими нюансами. Пвешная живописная горка с водопадом на пвп превращается в лютый абуз, ибо возвышенность + см. часть про особенности воды в этой игре. А тут они тупо грозятся банами за то, что ты на горе базу отстроил, даже не за багоюз, отличное решение, разрабы (нет).
Вообще неплохая идея, как по мне чтобы онлайн игры жили долго, разработчики должны очень жёстко относится к тем кто ломает их игру в том числе и читеры.
Так-то согласен, но тут не читеры, а альтернативно одарённые разрабы. В других играх как-то не банят за то, что ты на горе пвпшишься, это даже звучит как бред. Либо новость точно так же альтернативно перевели и в оригинале более адекватные причины, либо мда.
думаю тут альтернативно одарённый перевод
Глянул в стиме, там вон что:
Всё-таки разрабы тоже альтернативные. Про воду понятно, она в нынешнем состоянии всрата чуть менее чем полностью (внутри водопада можно, например, вверх-вниз плавать, как в холодце). Но в чём заключается лютый арбуз-эксплоит гор, что это заслуживает аж
я прям не знаю. Это как вообще надо было карту дезигнить и не подумать, что на пвп это будут использовать в свою пользу. Даже о багоюзе речи нет в новости, именно что "terrain features", "особенности ландшафта", то есть технически как бы легально.
Пограл неделю, убогая халтура, снес с облегчением