Разработчики Once Human обещают "строгие меры" против злоупотреблений эксплойтами PvP

Once Human все еще относительно новая игра, но по мере развития игры в нее добавляются все новые события. Это включает в себя различные PvP-события, в которых игроки могут принять участие. Однако Starry Studio, разработчики Once Human, узнали о том, что игроки используют эксплойты ландшафта, чтобы попытаться получить победу. В результате Starry Studio пообещала «строгие меры» против тех, кто стремится «подорвать честность и удовольствие от игры» в режиме Clash PvP Prismverse. С последним обновлением Once Human эта игра теперь может конкурировать с такими играми, как Rust, DayZ и 7 Days to Die на витрине Steam, но использование эксплойтов ландшафта стало постоянной проблемой для тех, кто хочет участвовать в PvP.

Обновление Once Human с участием Clash от Prismverse было добавлено в патче 1.2, выпущенном на прошлой неделе. Обновление позволяет двум командам Метас сражаться друг с другом, при этом игроки выбирают, какую фракцию они хотят поддержать. Затем игрокам нужно сражаться, чтобы получить Prism Deviations. Хотя этот игровой режим обычно очень веселый, в настоящее время серверы забиты игроками, которые хотят использовать особенности рельефа, где игроки, взбирающиеся на горы или прячущиеся в водоемах, могут стать почти непобедимыми. Поскольку Starry Studio теперь осведомлены о ситуации, они заявили, что намерены «принять строгие меры против этих нарушений». Хотя зачастую подобные заявления довольно расплывчаты и не объясняют, что именно следует предпринять, Starry Studio уточнила, что они приготовили для тех, кто нарушает правила.

«Как только любое из этих нарушений будет подтверждено», все заработанные персонажем-нарушителем очки будут удалены, а аккаунт игрока будет забанен «минимум на 30 дней». Если это не подействует как сдерживающий фактор, баны будут продлены. «В серьезных случаях баны могут длиться до десяти лет». На официальном сайте разработчики также опубликовали всех персонажей, которые были забанены или получили выговоры за использование игры.

Starry Studio попросила тех, кто поймал нарушителей на месте преступления, сделать скриншот персонажа и отправить отчет с помощью внутриигровых инструментов поддержки клиентов. Тем временем разработчики Once Human работают над добавлением новой системы обнаружения отклонений Prism; юниты больше не смогут находиться в воде.

«Мы надеемся, что все Меты будут следовать правилам игры и поддерживать честную и веселую среду для всех», — говорится в заключении Starry Studio в своем заявлении.