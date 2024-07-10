На ПК вышел Once Human — условно-бесплатный многопользовательский симулятор выживания с открытым миром от Starry Studio. Новинка доступна в российском Steam, но перевода на русский язык нет — его обещают добавить в сентябре 2024-го.
События игры разворачиваются в постапокалиптическом будущем. Мир изменила катастрофа: все живое заразило загадочное инопланетное существо, называемое Звездной пылью.
Геймеры возьмут на себя роль того, кто пережил конец света и научился использовать силы пришельца. В Once Human пользователям предстоит добывать ресурсы, создавать оружие, сражаться с чудовищами, обустраивать логово, а также раскрывать заговоры.
На момент публикации материала рейтинг одобрения симулятора выживания в Steam равен 56% на основе 2,6 тыс. рецензий. Пиковый онлайн с момента релиза превысил 82 тыс. игроков.
В обзорах некоторые критикуют оптимизацию, проблемы с интерфейсом и скучный геймплей, но хвалят интригующий сеттинг и графику. Часть геймеров считает, что Once Human должна была быть мобильной игрой, а русскоязычные пользователи сравнивают новинку со скандальной The Day Before.
Вышел бесплатный многопользовательский симулятор выживания Once Human
На ПК вышел Once Human — условно-бесплатный многопользовательский симулятор выживания с открытым миром от Starry Studio. Новинка доступна в российском Steam, но перевода на русский язык нет — его обещают добавить в сентябре 2024-го.
Раз нет русского языка, то и играть в это незачем
вот как раз протестируют до сентября, а то они может позже сделают из неё Palworld 2 с диким донатом, а там если русский добавят и будет видно покупать или нет.)
Все правильно нет русского тогда лесом
если что она бесплатная и покупать ее не надо
До сентября про неё многие забудут в т.ч. как и я. Кста, вроде как дикий донат там уже есть как и 3 батлпасса сразу. Один скинчик стоит в районе 2500р за штуку
Сама-то игра бесплатная а денег просють что их проще пробухать даже если не пьешь, еще на европейские сервера не пускает без VPN и потому про вменяемый пинг можно забыть.
Я это знаю чисто по отзывам, но если оно так, то и оно и с русским языком не надо
Должны были добавить русский язык на релизе, но отложили, ленивые жопы
уже как неделю было известно что русского не будет
Очередная выживалка, им не надоело их клепать...
А что собственно игра добавляет в автозапуск? Немного поиграл сегодня, смотрю - в автозапуске 2 новых процесса