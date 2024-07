Вышел бесплатный многопользовательский симулятор выживания Once Human

На ПК вышел Once Human — условно-бесплатный многопользовательский симулятор выживания с открытым миром от Starry Studio. Новинка доступна в российском Steam, но перевода на русский язык нет — его обещают добавить в сентябре 2024-го.



События игры разворачиваются в постапокалиптическом будущем. Мир изменила катастрофа: все живое заразило загадочное инопланетное существо, называемое Звездной пылью.



Геймеры возьмут на себя роль того, кто пережил конец света и научился использовать силы пришельца. В Once Human пользователям предстоит добывать ресурсы, создавать оружие, сражаться с чудовищами, обустраивать логово, а также раскрывать заговоры.



На момент публикации материала рейтинг одобрения симулятора выживания в Steam равен 56% на основе 2,6 тыс. рецензий. Пиковый онлайн с момента релиза превысил 82 тыс. игроков.



В обзорах некоторые критикуют оптимизацию, проблемы с интерфейсом и скучный геймплей, но хвалят интригующий сеттинг и графику. Часть геймеров считает, что Once Human должна была быть мобильной игрой, а русскоязычные пользователи сравнивают новинку со скандальной The Day Before.