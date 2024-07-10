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Once Human 09.07.2024
Экшен, Мультиплеер, Выживание, Условно-бесплатная, От третьего лица, Постапокалипсис
7.6 72 оценки

Вышел бесплатный многопользовательский симулятор выживания Once Human

Simple Jack
Новости

На ПК вышел Once Human — условно-бесплатный многопользовательский симулятор выживания с открытым миром от Starry Studio. Новинка доступна в российском Steam, но перевода на русский язык нет — его обещают добавить в сентябре 2024-го.

События игры разворачиваются в постапокалиптическом будущем. Мир изменила катастрофа: все живое заразило загадочное инопланетное существо, называемое Звездной пылью.

Геймеры возьмут на себя роль того, кто пережил конец света и научился использовать силы пришельца. В Once Human пользователям предстоит добывать ресурсы, создавать оружие, сражаться с чудовищами, обустраивать логово, а также раскрывать заговоры.

На момент публикации материала рейтинг одобрения симулятора выживания в Steam равен 56% на основе 2,6 тыс. рецензий. Пиковый онлайн с момента релиза превысил 82 тыс. игроков.

В обзорах некоторые критикуют оптимизацию, проблемы с интерфейсом и скучный геймплей, но хвалят интригующий сеттинг и графику. Часть геймеров считает, что Once Human должна была быть мобильной игрой, а русскоязычные пользователи сравнивают новинку со скандальной The Day Before.

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9
Комментарии: 9
Ваш комментарий
Famiclone

Раз нет русского языка, то и играть в это незачем

8
QuadragenarianFawzi

вот как раз протестируют до сентября, а то они может позже сделают из неё Palworld 2 с диким донатом, а там если русский добавят и будет видно покупать или нет.)

0
Flosstikss

Все правильно нет русского тогда лесом

-1
Flosstikss QuadragenarianFawzi

если что она бесплатная и покупать ее не надо

0
Famiclone QuadragenarianFawzi

До сентября про неё многие забудут в т.ч. как и я. Кста, вроде как дикий донат там уже есть как и 3 батлпасса сразу. Один скинчик стоит в районе 2500р за штуку

Сама-то игра бесплатная а денег просють что их проще пробухать даже если не пьешь, еще на европейские сервера не пускает без VPN и потому про вменяемый пинг можно забыть.

Я это знаю чисто по отзывам, но если оно так, то и оно и с русским языком не надо

-1
AndralStormborn

Должны были добавить русский язык на релизе, но отложили, ленивые жопы

4
Flosstikss

уже как неделю было известно что русского не будет

0
tvorog8088

Очередная выживалка, им не надоело их клепать...

4
Yahooeya

А что собственно игра добавляет в автозапуск? Немного поиграл сегодня, смотрю - в автозапуске 2 новых процесса

0